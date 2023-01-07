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Kahramanmaraş’a yılın ilk karı yağdı

Kahramanmaraş, dün akşam saatlerinde 2023 yılının ilk karı yağdı, etraf beyaza büründü. 

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 11:07
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Kahramanmaraş yılın ilk karıyla tanıştı

Kahramanmaraş’a yılın ilk karı yağdı
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Kahramanmaraş’a 2023 yılının ilk kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü.

Dulkadiroğlu ilçesindeki Yedikuyular mevkisi ve bölgedeki kayak merkezinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yerini kar yağışına bıraktı.

Bölgedeki kar yağışı nedeniyle güzergahtaki yollar büyükşehir belediyesi ekiplerince açıldı.

Kar yağışı Göksun ilçesi ve kırsalında da etkili oldu.

 

(Kaynak: İHA)

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