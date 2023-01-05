Kar yağışı için İstanbul'a tarih verildi

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini ve rüzgarların ise kuzey yönlerinden ‘hadi’ şekilde eseceğini bildiren Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kar, sis ve pus uyarısı yaptı.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu...
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Karadeniz kıyıları, İstanbul'un Anadolu Yakası, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Kastamonu kıyılarının yağmurlu...
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu...
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Karadeniz kıyıları, İstanbul'un Anadolu Yakası, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Kastamonu kıyılarının yağmurlu...
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Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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Marmara’da yer yer yoğun olmak üzere, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
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Bir süredir süren soğukların şiddetinin giderek artacağını belirten Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, soğuk havaların tepe yapacağı noktayı ise 20 Ocak olarak açıkladı.
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Buna göre 20 Ocak civarında yaşanacak yoğun kar yağışı nedeniyle özellikle büyük şehirlerde hayat felç olacak.
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Asıl soğukların yeni yıla kalacağını belirten Bozyurt, şunları kaydetti
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“Daha sonra bu yağışlar yurdu terk edecek ama yılbaşından sonra ciddi anlamda bir soğuk sistem bekliyoruz...
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Asıl 2022-2023 kışı imzasını nerede atacak derseniz ocak ayının ortasında, yani 20 Ocak ile 10 Şubat arasındaki dönemde ciddi anlamda soğuma ve kar yağışı göreceğiz...
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Bu kar yağışları hem kıyı kesimler hem de iç kesimlerde etkili olacak. Özellikle İstanbul ve çevresinde ciddi kar yağışları olabilir. Tabi bunlar birer tahmin, değişimler yaşanabilir. Öngörülerimiz bazen tutmayabilir.” dedi.