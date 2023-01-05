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Kar yağışı için İstanbul'a tarih verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul başta olmak üzere birçok il için kar uyarısında bulundu.

Galeri Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 13:00
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Kar yağışı için İstanbul'a tarih verildi

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Kar yağışı için İstanbul'a tarih verildi

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini ve rüzgarların ise kuzey yönlerinden ‘hadi’ şekilde eseceğini bildiren Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kar, sis ve pus uyarısı yaptı.

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Kar yağışı için İstanbul'a tarih verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu...

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Kar yağışı için İstanbul'a tarih verildi

Karadeniz kıyıları, İstanbul'un Anadolu Yakası, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Kastamonu kıyılarının yağmurlu...

5/14
Kar yağışı için İstanbul'a tarih verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu...

6/14
Kar yağışı için İstanbul'a tarih verildi

Karadeniz kıyıları, İstanbul'un Anadolu Yakası, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Kastamonu kıyılarının yağmurlu...

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Kar yağışı için İstanbul'a tarih verildi

Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Kar yağışı için İstanbul'a tarih verildi

Marmara’da yer yer yoğun olmak üzere, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

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Kar yağışı için İstanbul'a tarih verildi

Bir süredir süren soğukların şiddetinin giderek artacağını belirten Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, soğuk havaların tepe yapacağı noktayı ise 20 Ocak olarak açıkladı.

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Kar yağışı için İstanbul'a tarih verildi

Buna göre 20 Ocak civarında yaşanacak yoğun kar yağışı nedeniyle özellikle büyük şehirlerde hayat felç olacak.

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Kar yağışı için İstanbul'a tarih verildi

Asıl soğukların yeni yıla kalacağını belirten Bozyurt, şunları kaydetti

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Kar yağışı için İstanbul'a tarih verildi

“Daha sonra bu yağışlar yurdu terk edecek ama yılbaşından sonra ciddi anlamda bir soğuk sistem bekliyoruz...

13/14
Kar yağışı için İstanbul'a tarih verildi

Asıl 2022-2023 kışı imzasını nerede atacak derseniz ocak ayının ortasında, yani 20 Ocak ile 10 Şubat arasındaki dönemde ciddi anlamda soğuma ve kar yağışı göreceğiz...

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Kar yağışı için İstanbul'a tarih verildi

Bu kar yağışları hem kıyı kesimler hem de iç kesimlerde etkili olacak. Özellikle İstanbul ve çevresinde ciddi kar yağışları olabilir. Tabi bunlar birer tahmin, değişimler yaşanabilir. Öngörülerimiz bazen tutmayabilir.” dedi.

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