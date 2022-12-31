Kerem Ökten Türkiye'ye neden kar yağmadığını açıkladı. Herkesten özür diledi

2022 yılının son zamanları yaşanırken, pek çok vatandaş kar yağışının ne zaman geleceğini merak ediyor. Bu sene soğuk bir kış geçireceğimiz öngörülürken, hala bazı illerde yazdan kalma günler yaşanıyor. Yurdun doğusunda ve yüksek kesimlerde Ekim ayından itibaren kar ve soğuk hava etkili olurken, Türkiye'ye bir türlü kış gelemedi.

Konuya ilişkin beklenen açıklama Kerem Ökten'den geldi.

Meteoroloji kahini Kerem Ökten, "Öncelikle sizlerden özür dilerim. Tüm endeksler uygun durumda olsa da; yıllardır önem verdiğim zonal rüzgar konusunu göz ardı ettim." ifadelerini kullandı.

Ökten sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kara kış için son kez uyardı.

"GERÇEK KIŞ BAŞLIYOR"

Ökten'in açıklamaları şöyle:

Öncelikle sizlerden özür dilerim. Tüm endeksler uygun durumda olsa da; yıllardır önem verdiğim zonal rüzgar konusunu göz ardı ettim. Zonal rüzgârlar 20 m. civarına inmedikçe; güzel Ülkemiz güçlü bir kar yağışı alamıyor. Ben diğer endekslere güvenerek 2016 yılbaşı sisteminde +++

Şu anda 50 m üzerinde. Zonal rüzgarın güçlü olması demek, atmosferin batıdan doğuya hızla dönmesi demek. Hızla dönünce soğuklar kuzeyimizden bizi sıyırıp geçiyor. Peki zonal rüzgarlar zayıflayacak mı? İşte başladı bile. Kırmızı maviye darbe vurdukça rüzgârlar zayıflıyor.

Bu demek oluyor ki gerçek Kış başlıyor. Ben umutluyum. Umutsuz olsam da söylerim çünkü artık eskisi gibi rahat değilim. Sırtımda baskı var. Sevgiler....