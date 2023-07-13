Kahramanmaraş’ta 3.9 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi’nin sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde saat 15.32 sıralarında 3.9 sıralarında bir deprem meydana geldi.
Depremin 5 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.
Son dakika… Son dakika…. Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde saat 15.32 sıralarında 3.9 sıralarında bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi’nin sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde saat 15.32 sıralarında 3.9 sıralarında bir deprem meydana geldi.
Depremin 5 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.