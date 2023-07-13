Kahramanmaraş’ta 3.9 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi’nin sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde saat 15.32 sıralarında 3.9 sıralarında bir deprem meydana geldi.

Depremin 5 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.