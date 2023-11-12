Kahramanmaraş'ta, ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Kahramanmaraş’ta, kontrolden çıkarak ağaca çarpan otomobilin sürücüsü Mislina Sarı (22), yaşamını yitirdi.

KAYNAK: DHA
Kahramanmaraş'ta, ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü

​Kaza, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Mislina Sarı yönetimindeki 46 AGG 562 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırımdaki ağaca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, motoru da fırlayarak ağacın yanındaki otobüs durağına çarpıp kullanılmaz hale getirdi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Mislina Sarı’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Mislina Sarı’nın hurdaya dönen araçta sıkışan cenazesi itfaiye ekipleri tarafından güçlükle çıkarıldı.

Sarı’nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

kahramanmarasta-agaca-carpan-otomobilin-surucusu-oldu-8689-dhaphoto1-1.jpg

kahramanmarasta-agaca-carpan-otomobilin-surucusu-oldu-8689-dhaphoto1.jpg

kahramanmarasta-agaca-carpan-otomobilin-surucusu-oldu-8689-dhaphoto2-1.jpg

kahramanmarasta-agaca-carpan-otomobilin-surucusu-oldu-8689-dhaphoto2.jpg

kahramanmarasta-agaca-carpan-otomobilin-surucusu-oldu-8689-dhaphoto3-1.jpg

Öne Çıkanlar
Anıtkabir’de her yer Erdoğan sloganı serbest andımız yasak öyle mi?
Anıtkabir’de her yer Erdoğan sloganı serbest andımız yasak öyle mi?
KRT satıldı imzalar atıldı. Satın alan kişi yarın sabah binaya gelecek
KRT satıldı imzalar atıldı. Satın alan kişi yarın sabah binaya gelecek
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflara uygulanan çifte standart!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflara uygulanan çifte standart!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların tüm detayları!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların tüm detayları!
Bakan Koca’nın sessizliği 20 bin ASM çalışanını hayal kırıklığına uğrattı
Bakan Koca’nın sessizliği 20 bin ASM çalışanını hayal kırıklığına uğrattı
Atatürk’ün emaneti Türkiye, Orta Doğu’nun çöplüğü mü?
Atatürk’ün emaneti Türkiye, Orta Doğu’nun çöplüğü mü?
Son Haberler
Yürekleri ağızlara getiren anlar. 5’inci katta örümcek adam gibi tadilat yapmaya kalktı Gündem
Yürekleri ağızlara getiren anlar. 5’inci katta örümcek adam gibi tadilat yapmaya kalktı
İzmir'de bir kişi Starbucks'ta oturanlara: "Bebek katillerine destek veren bir kitle" Gündem
İzmir'de bir kişi Starbucks'ta oturanlara: "Bebek katillerine destek veren bir kitle"
Fenerbahçe Adana'dan lider döndü. En güzel fotoğraflarla 90 dakika Spor
Fenerbahçe Adana'dan lider döndü. En güzel fotoğraflarla 90 dakika
Yeşim Salkım'dan şoke eden açıklama: O Biscolata erkeklerine... Magazin
Yeşim Salkım'dan şoke eden açıklama: O Biscolata erkeklerine...
ABD uçağı Akdeniz’de düştü. 5 asker öldü Dünya
ABD uçağı Akdeniz’de düştü. 5 asker öldü
HÜDA-PAR'ın Batman mitinginde Hamas sözcüsü gibi giyinenlerin videosu tepki topladı Video
HÜDA-PAR'ın Batman mitinginde Hamas sözcüsü gibi giyinenlerin videosu tepki topladı
Sevgilisini öpmeye çalışan dansöze verdiği tepki viral oldu Video
Sevgilisini öpmeye çalışan dansöze verdiği tepki viral oldu