Kahramanmaraş’ta cadde ve sokaklar göle döndü. Okulda mahsur kalan öğrencileri itfaiye kurtard

Yağış, sabah saatlerinden itibaren kent genelinde aralıklarla görüldü ve öğlen saatlerinde şiddetlendi. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu ve bazı yerlerde sel baskınları yaşandı. Su birikintileri ve sel baskınları, araç sürücülerinin ve yayaların zor durumda kalmasına neden oldu.

KAYNAK: AA
Kahramanmaraş’ta cadde ve sokaklar göle döndü. Okulda mahsur kalan öğrencileri itfaiye kurtard

Yağış, sabah saatlerinden itibaren kent genelinde aralıklarla görüldü ve öğlen saatlerinde şiddetlendi. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu ve bazı yerlerde sel baskınları yaşandı. Su birikintileri ve sel baskınları, araç sürücülerinin ve yayaların zor durumda kalmasına neden oldu.

Dulkadiroğlu ilçesindeki Mehmet Zülkadiroğlu Caddesi’nde, direksiyon eğitimi gören bazı sürücü adayları, yağıştan korunmak için eğitim konteynerlerine girdi. Bölgedeki bazı okullarda kurs alan öğrenciler de mahsur kaldıkları yerlerden itfaiye tarafından kurtarıldı. Bazı vatandaşlar ise araçlarının üzerinde yardım çağrısında bulundu.

Ayrıca, su birikintileri yüzünden Kahramanmaraş- Gaziantep kara yolunda trafik akışı kontrollü olarak sağlandı.

ÇAĞLAYANCERİT’TE REKOR YAĞIŞ

Diğer yandan Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentteki sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı.

Yağışların akşama kadar sürmesinin beklendiğini belirten Ünlüer, şunları söyledi: “Kahramanmaraş’ta aralık ayında uzun yıllar boyunca metrekare başına 130,6 kg yağış düşerken, Çağlayancerit ilçemize son 24 saatte metrekare başına 143,9 kg yağış düştü. Türkiye genelinde son 24 saatte en fazla yağış alan yer Çağlayancerit ilçemiz oldu. Kahramanmaraş’ta şiddetli yağış nedeniyle Büyükşehir Belediyemiz ve AFAD başta olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. İlimizde yağışların akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını rica ediyorum.”

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