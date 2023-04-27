Kahramanmaraş’ta deprem

Kahramanmaraş’ta 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş’ta deprem

Editör: Sami Gürel

AFAD’ın sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş’ın Oikişubat ilçesinde saat 09.31 sıralarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Depremin 7.08 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.

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