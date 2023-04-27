Kahramanmaraş’ta deprem

Editör: Sami Gürel
AFAD’ın sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş’ın Oikişubat ilçesinde saat 09.31 sıralarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin 7.08 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.
Kahramanmaraş’ta 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Editör: Sami Gürel
AFAD’ın sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş’ın Oikişubat ilçesinde saat 09.31 sıralarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin 7.08 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.