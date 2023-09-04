Kahramanmaraş'ta deprem

AFAD'ın sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 15.42 sıralarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin 11 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.
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Son dakika... Son dakika... Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'ın sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 15.42 sıralarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin 11 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.