Hatay'da deprem

Son dakika… Son dakika… Hatay’ın Yayladağı ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Hatay'da deprem

Editör: Bengü Zorlu

AFAD’ın sosyal medya hesabından yayınladığı verilere göre Hatay’ın Yayladağı ilçesinde saat 14.56’da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 10.74 km. olarak belirlendi.

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