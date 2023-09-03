Hatay'da deprem

Editör: Bengü Zorlu
AFAD’ın sosyal medya hesabından yayınladığı verilere göre Hatay’ın Yayladağı ilçesinde saat 14.56’da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 10.74 km. olarak belirlendi.
Son dakika… Son dakika… Hatay’ın Yayladağı ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Editör: Bengü Zorlu
AFAD’ın sosyal medya hesabından yayınladığı verilere göre Hatay’ın Yayladağı ilçesinde saat 14.56’da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 10.74 km. olarak belirlendi.