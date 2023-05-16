Kahramanmaraş'ta deprem

Editör: İsa Karaarslan

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Kahramanmaraş Şahinkaya’da 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği ise 5.0 km olduğu belirtildi.

Şahinkaya’daki meydana gelen depremin saat 13.03’te olduğu bildirildi.

Kandilli’nin paylaşımı şu şekilde:

Öte yandan Kahramanmaraş'ta meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 55 binden fazla canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ediyor.