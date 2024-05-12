Genetiği değiştirilmiş domuz böbreği 2 ay dayandı. Milyonları yasa boğan haber

Mart ayında Massachusetts General Hospital'da dünyada ilk defa genetiği değiştirilmiş domuz böbreğinin insana nakledilmesi bilim aleminde büyük bir heyecana neden olmuştu. 62 yaşındaki Richard Slayman'a nakledilen domuz böbreğinin en az iyi yıl dayanacağı tahmin ediliyordu.

Massachusetts General Hospital'daki nakil ekibi yaptığı açıklamada Slayman'ın vefatından derin üzüntü duyduklarını ve ailesine başsağlığı dilediklerini belirtti. Açıklamada Slayman'ın ölümüne, böbrek naklinin sebep olduğu yönünde herhangi bir belirti bulunmadığının da altı çizildi.

Slayman'a 2018'de böbrek nakli yapıldı. Fakat geçen yıl böbrek yetmezliği tekrarlayınca ister istemez diyalize bağlandı. Zaman içerisinde diyaliz komplikasyonları da ortaya çıkınca, doktorları son bir şans olarak genetiği değiştirilmiş domuz böbreği naklini önerdi. Slayman'ın ameliyatı, hayatta kalmak için böbrek bekleyen binlerce insana umut olabilme potansiyeline sahipti. Slayman bu teklifi ailesiyle görüşüp kabul etti. Ve nakil başarıyla gerçekleşti. Fakat dün gece geç saatlerde Slayman'dan kötü haber geldi.

Slayman'ın ailesi tarafından yapılan açıklamada "Denedik ama olmadı. Doktorların ksenotransplantasyon çalışmalarına öncülük eden muazzam çabaları ailemize Slayman ile yedi hafta daha kazandırdı. Bu süre zarfında yaşadıklarımız gönlümüzün en müstesna yerinde her zaman yaşayacak” denildi.

Ksenotransplantasyon nedir?

Ksenotransplantasyon, insan hastaların hayvanlardan alınan hücre, doku ya da organlarla iyileştirilmesi anlamına geliyor. İnsan bağışıklık sistemi yabancı hayvan dokusunu hemen yok ettiği için bu tür çabalar uzun süre başarısız olmuştur. Son girişimlerde organları insana daha çok benzeyecek şekilde modifiye edilmiş domuzlar kullanıldı.

Ulusal organ nakli bekleme listesinde çoğu böbrek hastası olmak üzere 100.000'den fazla kişi bulunuyor ve her yıl binlercesi sıra kendilerine gelmeden hayatını kaybediyor.