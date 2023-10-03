Kahramanmaraş'ta deprem

Son dakika... Son dakika... Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine bağlı Fındık Köyü'nde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Kahramanmaraş'ta deprem

Kandilli Rasathanesi'nden son dakika deprem açıklaması geldi.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin, saat 11.52'de, yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

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