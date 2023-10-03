Kahramanmaraş'ta deprem

Kandilli Rasathanesi'nden son dakika deprem açıklaması geldi.
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin, saat 11.52'de, yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.
Son dakika... Son dakika... Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine bağlı Fındık Köyü'nde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nden son dakika deprem açıklaması geldi.
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin, saat 11.52'de, yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.