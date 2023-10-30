Kahramanmaraş'ta deprem

AFAD, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Kahramanmaraş'ta deprem

AFAD'ın bildirdiği deprem yerin 7,34 kilometre derinliğinde saat 22:08'de gerçekleşti.

Büyüklük:3.6 (Mw)

Yer:Göksun (Kahramanmaraş)

Tarih:2023-10-29

Saat:22:08:29

Enlem:38.073 N

Boylam:36.544 E

Derinlik:7.34 km

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