Kahramanmaraş'ta deprem

AFAD'ın bildirdiği deprem yerin 7,34 kilometre derinliğinde saat 22:08'de gerçekleşti.
Büyüklük:3.6 (Mw)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-10-29
Saat:22:08:29
Enlem:38.073 N
Boylam:36.544 E
Derinlik:7.34 km
AFAD, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD'ın bildirdiği deprem yerin 7,34 kilometre derinliğinde saat 22:08'de gerçekleşti.
Büyüklük:3.6 (Mw)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-10-29
Saat:22:08:29
Enlem:38.073 N
Boylam:36.544 E
Derinlik:7.34 km