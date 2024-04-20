Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şahıs tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, edinilen bilgilere göre uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan operasyon sonucunda 20 gram sentetik kannabinoid bonzai, 50 gram metamfetamin, 71 captagon hap, 1 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, 9 fişek, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 3 dolu kartuş yakalandı.

Olaya ilişkin adli adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K., M.A., İ.K., A.Ç., M.Ç. isimli 5 şahıs tutuklandı. U.B. isimli şahıs adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.