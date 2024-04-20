Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şahıs tutuklandı

Kaynak: İHA
Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şahıs tutuklandı
Kahramanmaraş’ta düzenlenen ve çok sayıda uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonda 5 şahıs hakkında tutuklama kararı verildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, edinilen bilgilere göre uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

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Yapılan operasyon sonucunda 20 gram sentetik kannabinoid bonzai, 50 gram metamfetamin, 71 captagon hap, 1 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, 9 fişek, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 3 dolu kartuş yakalandı.

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Olaya ilişkin adli adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K., M.A., İ.K., A.Ç., M.Ç. isimli 5 şahıs tutuklandı. U.B. isimli şahıs adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

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