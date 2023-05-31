Kahramanmaraş'ta hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ile Dulkadiroğlu ilçelerinde acil yıkım kararı olan binalarda yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

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Kahramanmaraş'ta hasarlı binaların yıkımı sürüyor 1

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olan depremlerde yıkılan ya da yıkım kararı verilen binalarda yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları ekiplerce yürütülüyor

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Kahramanmaraş'ta hasarlı binaların yıkımı sürüyor 2

Onikişubat ilçesi Abdülhamit Han Mahallesi Katip Çelebi Caddesi'nde bulunan Rabia Sitesi'ndeki hasarlı 12 katlı bina, iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkıldı.

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Kahramanmaraş'ta hasarlı binaların yıkımı sürüyor 3

Havadan dron ile görüntülenen yıkım çalışmaları sırasında çöken bina, yanındaki 7 katlı binaya zarar verdi.

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Kahramanmaraş'ta hasarlı binaların yıkımı sürüyor 4

Zarar gören apartmanın dış duvarlarının bir kısmı yıkılırken binanın giriş kısmı ise kapandı.

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Kahramanmaraş'ta hasarlı binaların yıkımı sürüyor 5

Yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarını izleyen bazı bina sakinlerinin fenalaştığı görüldü.

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Kahramanmaraş'ta hasarlı binaların yıkımı sürüyor 6

(Kaynak: AA)

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Kahramanmaraş'ta hasarlı binaların yıkımı sürüyor 7
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Kahramanmaraş'ta hasarlı binaların yıkımı sürüyor 8
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Kahramanmaraş'ta hasarlı binaların yıkımı sürüyor 9
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Kahramanmaraş'ta hasarlı binaların yıkımı sürüyor 10
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Kahramanmaraş'ta hasarlı binaların yıkımı sürüyor 11
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