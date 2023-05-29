Kahramanmaraş’ta hortum ağaçları yerinden söktü, çatıları uçurdu

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine bağlı 25 haneli mezrada hortum çatıları uçururken, ağaçları da yerinden söktü.

Kahramanmaraş’ta hortum ağaçları yerinden söktü, çatıları uçurdu

Elbistan’a bağlı Uncular Mahallesi’nin Akkaya mezrasını hortum vurdu. Yaklaşık 10 saniye süren hortumda 20’ye yakın ev ve ahırın çatısı uçtu. Kopan çatı parçaları, yüzlerce metre ötedeki kayısı bahçelerine savruldu. Çatıları sökülen bazı evlerin tavanları çöktü. O sırada evlerinde olan vatandaşlar ise, tavandan kopan molozların altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Enerji hatları da büyük hasar gördü. Kayısı bahçesinde çalışan Yakup Mengeç ise metrelerce fırlayarak yaralandı. Ayağı kırılan talihsiz adam, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

aw901745-01.jpgHortum, araçlara ve tarım aletlerine de büyük zarar verdi. Bir otomobilin camlarını tuzla buz eden hortumda yıkılan ağaç da üzerine devrildiği traktörde hasara neden oldu. Hortum, römorkları ve sulama tankerlerini de ters çevirerek kullanılamaz hale getirdi. Felaketten hayvanlar da olumsuz etkilendi. Birçok ahırın çatısı uçtu, duvarları yıkıldı. Ahırlarda ve müştemilatlardaki kovanlar da etrafa saçıldı. Çok sayıda kovan paramparça olurken, arılar kısmen telef oldu, bazı hayvanlar da yaralandı.

Mezra sakinlerinin geçim kaynağı olan kayısı bahçelerinde de onlarca ağaç kırılırken, birçoğu da kökünden söküldü. Hortum felaketinin ardından AFAD ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin hasar tespit çalışmalarına başlayacağı bildirildi.

aw901745-02.jpg"BİZ DEPREM ZANNETTİK"

Yaşadıkları dehşeti anlatan mezra sakinleri, "Depremden kötüydü. Mahalleyi doğradı. Dağa kadar bahçe kalmadı. Çatılar 500 metre yukarılara götürmüş. Arabaları patlatmış. Kayısı bahçelerimiz zarar gördü. Erikler döküldü. Ağaçlar kökünden söküldü. Birçok bahçede ağaçlar kökünden söküldü. Yüzlerce ağacımız gitti. Kayısı falan kalmadı. Yukarıdan geldi, biz deprem zannettik. Sonucunda da yıkımı yaşadık. Ahırların ve evlerin çatısı uçtu” ifadelerini kullandı.

aw901745-03.jpgMahalle sakini bir kadın da canını son anda kurtardığını belirterek, “Tufan oldu. Rüzgar geldi. Neye uğradığımı bilmedim. Beni kaldırdı yere çarptı. Çok korktum” şeklinde konuştu.

Evinin çöken tavanının altında kalmaktan son anda kurtulduğunu anlatan bir mahalle sakini de, “Fırtınada evdeydim. Çatı uçtu. Dışarı çıkacaktım o sırada tavan çöktü. 10 saniyede bu hale geldik. Büyük hasar var. Hiçbir şey bırakmadı” dedi.

Mahalle muhtarı Yusuf Güllü, “25 hanenin komple çatıları uçmuş durumda. Hayvanlar ve ağıllarda da sıkıntı var. Bir tane vatandaşımızı hortum ayağa kaldırmış. Yere vurunca da ayağını kırmış. Hastanede şu an. Arılar telef oldu. Kayısı bahçelerimizde hasar ciddi boyutta. İlgililere haber verdik. Hasar tespit çalışmaları başlayacak. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Büyük bir felaket yaşandı” değerlendirmesini yaptı. (İHA)

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