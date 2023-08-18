Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada: 5 yaralı

Kahramanmaraş'ta kırmızı ışık ihlali nedeniyle iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i bebek 5 kişi yaralanırken, kaza mobese'ye yansıdı.

KAYNAK: DHA
Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada: 5 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, K.D. yönetimindeki 23 DL 350 plakalı otomobil, otogardan bulvara çıktığı anda, kırmızı ışık ihlali yaparak F.F. yönetimindeki 34 KD 5267 plakalı otomobille çarpıştı.

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Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan E.E.Ç., P.Ö. ile 9 aylık D.Ç., yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere götürülerek tedaviye alındı.

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KAZA KAMERADA

Öte yandan kaza anı ise MOBESE'ye yansıdı. Görüntülerde; sürücülerden birinin kırmızı ışık ihlali yapması sonucu diğer otomobile çarptığı yer aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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