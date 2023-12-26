Kahramanmaraş’ta Işid hükümlüsü yakalandı

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı’nın yaptığı açıklamada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı firari Işid üyesinin yakalanabilmesi için birlikte çalışma yaptı.

Dulkadiroğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ile birlikte yürütülen çalışmada, yabancı uyruklu R.A.’nın, Dulkadiroğlu ilçesinde gizlendiği belirlendi. 26 yaşındaki R.A.’nın “terör örgütüne üye olma” suçundan 4 yıl 2 ay cezası olduğu belirtildi.

Şahsın saklandığı adreste gerçekleştirilen operasyon sonucunda firari şahıs yakalandı, ardından da cezaevine sevk edildi. R.A.’nın aynı zamanda, "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçu nedeniyle de aranıyor olduğu iletildi.