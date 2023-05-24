Kahramanmaraş'ta, kayalıkların arasına gizlenmiş roketatar bulundu

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Adıyaman'da 2016-2017 yıllarında kullanıldığı belirlenen RPG 7 Roketatar ve deliller bulundu.

Olay yerinde yapılan inceleme sonrasında ele geçirilen roketatar güvenli bir şekilde muhafaza altına alındı. Roketatar İl Jandarma Komutanlığı'na götürülürken, olayla ilgili soruşturma devam etmektedir. Bu operasyon, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gerçekleştirilmiştir.