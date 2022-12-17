Kahramanmaraş'ta köpekbalığının atasının dişi bulundu 

İHA'nın haberine göre, Elbistan’da bulunan linyit sahasındaki leonardit madeninden organik gübre üretimi yapan Yavuz Yurtsever adlı işletmeci, tesisindeki eleme çalışması sırasında dişe benzeyen bir nesne olduğunu fark etti.

Bulduğu ilginç objeyi inceleyen Yurtsever, bir fosil mi yoksa leonardit madeni içerisinde başkalaşım geçirmiş taş mı olduğunu araştırmaya başladı. Tanıdıkları vasıtasıyla da bu alandaki uzmanlarla iletişim kuran Yurtsever, bir yandan da sosyal medya üzerinden paylaşım yaparak bulduğu objeyle ilgili kafasında oluşan soru işaretlerini ortadan kaldırmak istedi.

Kısa süreli çalışmanın ardından Yurtsever’in tahminlerini doğrulayan sonuçlar ortaya çıkmaya başladı. Yurtsever’in, yerin metrelerce altındaki maden tabakasından çıkardığı objenin, okyanusta yaşayan ve soyları tükenen megalodona ait diş olabileceği görüşü ağırlık kazandı.

0Araştırması süren Yurtsever’e, Fransa’nın Bordeaux kentindeki bir akademisyen ulaştı. Fransız bilim adamı da fosilin, köpekbalığının atası olan megalodon dişi olduğu görüşünü belirtti.

Yurtsever, bu ilginç keşfiyle ilgili olarak, “Bu fosil, Afşin-Elbistan Linyitleri sahasındaki leonarditin hammadde ayrıştırma ayrıştırması esnasında ortaya çıktı. Köpekbalığının atası olan 20 milyon yıl önce soyu tükenen megalodon dişi. O dönemde Elbistan’da okyanusun çekilmesiyle ortaya çıkan devasa bir canlının dişi. Bazı üniversitelerde ilgili profesörlere incelettik diş olduğu ve megalodona ait olduğu kesinleşti. Sadece temizleme işlemi yapılacak ve ondan sonra da müzeye teslim edeceğiz” dedi.

Elbistan ve çevresindeki okyanusun çekilmesinin Nuh Tufanı ile aynı dönemde gerçekleştiği yönünde tahminler bulunduğunu anlatan Yurtsever, “Şuan 1 kilo 612 kilogram ağırlığı var. Bu keşif, Elbistan’ın okyanus oluşumunu tamamladığını gösteriyor. Bilim adamlarının tahminlerine Nuh Tufanına denk gelen bir zaman, 20 milyon yıl önce nesli tükenen bir hayvana ait diş. Elbistan’ın da daha önceden okyanus olduğunu ispatlayan çeşitli fosiller dağlarda bulundu zaten” şeklinde konuştu.

Fransa’dan gelen uzmanın dişi almak istediğini vurgulayan Yurtsever, “Fransa’nın Bordeaux kentinden gelen uzman, böyle bir dişin standartların çok üstünde, şimdiye kadar bulunan megalodon dişlerinin daha üst seviyesinde olduğunu söyledi. İlgilerini çekti istediler ama ben vermedim” ifadelerini kullandı.

Dişin temizliğinin de uzman ekiplerce yapılacağına değinen Yavuz Yurtsever, “Bu diş, arkeologlarca temizlenecek. Tahmini olarak 0,25 santimlik bir tabaka var. Dışındaki kayaç yapısı ve katılaşmış kısım ayrıldıktan sonra orijinal diş ortaya çıkacak. Orijinal dişi de müzeye teslim edeceğiz” dedi.