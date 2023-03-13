Depremden 35 gün sonra ortaya çıkan dehşet görüntüleri

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan, 6 Şubat'ta meydana gelen ilk deprem ve sonrasında yaşananlar Türkoğlu ilçesindeki MOBESE ve güvenlik kamerası kayıtlarında da yer aldı.

Görüntülere binaların yıkılış anları ve vatandaşların panik halinde evlerinden kaçmaları yansıdı.

Kayıtlarda, depremin olduğu saat itibarıyla zifiri karanlık olması gereken gökyüzünün, yaşanan patlama nedeniyle gündüze yakın aydınlandığı görüldü.

Ayrıca Mahir Ünal Caddesi'nde kayıt alan bir güvenlik kamerası da karşısındaki bir binanın yıkılma anını kaydetti.

Depremlerin ardından ilçeye koordinatör vali olarak görevlendirilen Karaman Valisi Tuncay Akkoyun'un Hükümet Konağına gelmesi ve ilçe Kaymakamı Burak Keser ile hizmet binasında incelemelerde bulunması da kayıtlarda yer aldı.

Bu arada, depremin ardından vatandaşların binaların enkazı çevresinde canlı kurtarma çabaları da kameraya yansıdı. Bir grup vatandaşın tamamen yıkılan bir binadan ses duyması üzerine çevreden buldukları parçalarla binanın çatısını kaldırdıkları görüldü.

(Kaynak: AA)