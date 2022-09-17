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Sedyeyle geldi yürüyerek taburcu oldu

Bacakta şiddetli ağrı, uyuşukluk ve güçsüzlük şikâyeti ile hastaneye başvuran Ahmet Yurdabakan isimli hasta yapılan başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.

Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi - 09:22
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Kahramanmaraş'ta sedyeyle geldi yürüyerek taburcu oldu

Sedyeyle geldi yürüyerek taburcu oldu
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İHA’nın haberine göre; Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yaşayan Ahmet Yurdabakan isimli hasta bacakta şiddetli ağrı, uyuşukluk ve güçsüzlük şikayeti ile öneriler doğrultusunda hastaneye başvurdu.

Yapılan muayene ve tetkikler sonrasında ileri düzeyde bel fıtığı ve sinirlerde baskı saptanan hastaya acil ameliyat planlandı.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. İbrahim Rızvanoğlu tarafından gerçekleştirilen ameliyat sonrası sağlığına kavuşan Yurdabakan bir gün sonra yürüyerek taburcu oldu.

Ahmet Yurdabakan, “Buraya ağrılar içinde sedye ile geldim, yürüyerek evime gidiyorum” diyerek memnuniyetini dile getirdi.

İLERİ DÜZEYDE BEL FITIĞI

Dr. Rızvanoğlu, “Hastamızda olduğu gibi gerek hafta sonu gerek gecenin herhangi bir saatinde böyle durumlarda müdahalemizi acil olarak gerçekleştirmekteyiz. Sağlığınız için 7 gün 24 saat yanınızdayız” diye konuştu.

Op. Dr. İbrahim Rızvanoğlu ise, “Hastamız polikliniğimize sol bacakta şiddetli ağrı, uyuşma ve hissizlik şikayetleriyle yürüyemeyecek şekilde sedyeyle başvurdu. Yapılan muayene ve tetkikler sonrasında hastamızda ileri düzeyde bel fıtığı teşhis edildi. Hastamıza ameliyat önerildi. Fıtığın oldukça büyük olmasından dolayı ameliyatın ertelenmesi durumunda bacakta kalıcı felçlik gelişme ihtimali göz önünde bulundurularak acil olarak ameliyata alındı” dedi.

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