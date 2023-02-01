Tırlarda kaçak sigara ele geçirildi

İHA’nın haberine göre, Kahramanmaraş’ta iki tırda 2 bin 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı sigaralarla ilgili çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışma da şehre yük getiren 2 tırda arama gerçekleştirildi.

Aramalarda 2 bin 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Ele geçirilen sigaralarla ilgili 3 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.