Tırlarda kaçak sigara ele geçirildi

İHA’nın haberine göre, Kahramanmaraş’ta iki tırda 2 bin 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı sigaralarla ilgili çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışma da şehre yük getiren 2 tırda arama gerçekleştirildi.
Aramalarda 2 bin 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Ele geçirilen sigaralarla ilgili 3 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.
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