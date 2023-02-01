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Tırlarda kaçak sigara ele geçirildi

Kahramanmaraş’ta 2 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 15:14
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Kahramanmaraş’ta tırlarda kaçak sigara ele geçirildi

Tırlarda kaçak sigara ele geçirildi
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İHA’nın haberine göre, Kahramanmaraş’ta iki tırda 2 bin 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı sigaralarla ilgili çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışma da şehre yük getiren 2 tırda arama gerçekleştirildi.

Aramalarda 2 bin 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Ele geçirilen sigaralarla ilgili 3 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

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