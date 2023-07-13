Kahramanmaraş’ta Valilik binası yıkıldı

İHA'dan alınan habere göre, Malatya’da 6 Şubat Kahramanmaraş ve 27 Şubat Malatya -Yeşilyurt merkezli depremlerde çok sayıda kamu kurumu da etkilendi.

Onlardan biride Malatya Valiliği hizmet binası olurken, kültür varlığı olan yapı boşaltılarak Milli Eğitim Müdürlüğünün hizmet binasına taşındı.

Taşınma işlemleri tamamlanan binada yıkım işlerine başlanıldı.

82 yıllık yapının yıkılarak yerinde yeniden inşa edileceği bildirilirken, yeni hizmet binasının yapım sürecinin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütüleceği belirtildi.