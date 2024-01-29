Hastalıkları yok eden karışım ortaya çıktı. Kahvaltıda bol bol yiyin

Kaynak: Haber Merkezi
Hastalıkları yok eden karışım ortaya çıktı. Kahvaltıda bol bol yiyin
Kahvaltıda zeytinyağı ile yapılacak karışımın hastalıklara savaş açtığının ortaya çıkması dikkat çekti.

Soğuk kış günlerinde yaygın hastalıkların artmasıyla birlikte, insanlar sağlıklı beslenme ve doğal tedavi yöntemlerine yöneldi.

Zeytinyağı, sayısız faydası olan bir besin olarak vücudun onarılmasına katkıda bulunduğu biliniyor. Bu zeytinyağlı kür tarifi, birçok hastalığa iyi gelen bir karışım sunmasıyla dikkat çekti.

Doğanın bize sunduğu mucizelerden yararlanmak için, bu zeytinyağlı karışımı denemeniz önerildi.

Bağışıklık sisteminizi güçlendirmek ve hastalıklara karşı korunmak için, bu karışımı sabah kahvaltısında ekmekle birlikte tüketebileceğiniz vurgulandı.

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İŞTE VÜCUDU ONARAN MUCİZE KARIŞIM…

MALZEMELER

Yarım çay bardağı saf zeytinyağı,

Karabiber

Kırmızı pul biber,

Kekik

Zerdeçal

5-6 damla limon

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YAPILIŞI

Malzemeleri sırayla bir tabağa koyun. Düz bir tabak kullanabilirsiniz. Ayrıca malzemelerin miktarını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Karışımınız hazır!

Sabah kahvaltısında ekmekle birlikte yemeniz önerildi.

ZEYTİN YAĞININ FAYDALARI...

Doğal gıdalar, vücut için pek çok olumlu etkiye sahiptir. Bu gıdalar, içerdikleri vitamin ve minerallerle insan sağlığına katkı sağlar. Zeytinyağı, bu gıdalar arasında farklı faydalarıyla öne çıkar.

Zeytinyağı, kalpten beyne, sindirimden görmeden vücudun birçok önemli fonksiyonuna destek olur. Bu sağlıklı yağ, baharatlarla bir araya geldiğinde ise şifa kaynağı haline gelir.

Zeytinyağı, tekli doymamış yağ asitleri bakımından zengindir ve LDL ("kötü" kolesterol) düzeylerini düşürerek kalp sağlığına iyi gelir. Antioksidan özelliği sayesinde de kan basıncını azaltmaya ve kalp krizi ve inme riskini önlemeye yardımcı olabilir.

Zeytinyağı, aynı zamanda kanser riskini azaltmaya da yardımcı olabilir. Bazı araştırmalar, zeytinyağı tüketiminin meme, prostat ve bağırsak kanseri riskini düşürebileceğini ortaya koymuştur.

Zeytinyağı, antioksidan ve iltihap önleyici özelliğiyle kanser hücrelerinin çoğalmasını engelleyebilir ve kanserli hücrelerin ölmesine yardımcı olabilir. Ayrıca, zeytinyağı tüketen kadınların meme kanseri riskinin daha az olduğu da bir başka araştırmayla gösterilmiştir.

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