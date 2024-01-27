Mucize karışım doğal öksürük şurubu görevi görüyor

Öksürük, solunum yolu enfeksiyonlarının sık görülen bir işaretidir. Diğer semptomlar kaybolsa bile öksürük sürdürebilir. Öksürük, aslında akciğerleri korumak için oluşan karmaşık bir tepkidir ve solunum sisteminin bir koruma mekanizmasıdır.

ÖKSÜRÜKTEN NASIL KURTULURUZ?

Doğal ve bitkisel bir öksürük şurubu yapmanın yolu şöyledir:

Öksürüğe sebep olan hastalığın tedavisine ek olarak, hastalara bol miktarda su içmeleri; soludukları havanın nemli olmasını sağlamaları; ıhlamur, ada çayı, nane limon gibi bitki çayları tüketmeleri ve bir tatlı kaşığı balın üzerine bir miktar zencefil rendelemeleri tavsiye edilir.

Bal, özellikle küçük çocuklarda yaygın olan solunum yolu enfeksiyonlarına iyi gelir. Bu hem kendi tecrübelerine hem de bilimsel araştırmalara dayanır.

DOĞAL VE BİTKİSEL ÖKSÜRÜK ŞURUBU NASIL YAPILIR?

Efedrin ve dekstrometorfan gibi zararlı kimyasallar, yapay renk ve koku içeren öksürük şurupları yerine, tamamen doğal, bitkisel ve şifalı bir ev yapımı öksürük şurubu yapabilirsiniz.

Malzemeler

1 litre su

100 gram rendelenmiş zencefil

225 gram papatya

30 gram hatmi tozu

15 gram tarçın

60 ml limon suyu

240 ml bal

Yapılışı

Orta boy bir tencereye suyu ve bitkileri koyun ve yüksek ateşte kaynatmanız önerildi. Kaynadıktan sonra ateşi kısın. Su yarı yarıya azalana kadar pişirin (Bitkileri süzdüğünüzde yaklaşık 1 bardak sıvı elde etmelisiniz). Karışımı süzün ve bitkileri atın. Sıvı karışım ılıdığı zaman (kaynamaması lazım), limon suyu ve balı ilave edin ve iyice karıştırın. Karışımı hava geçirmeyen cam bir kavanoza koyun ve buzdolabında 2 ay saklayın.

FAYDALARI

Bal, öksürüğü dindiren doğal bileşenler içerir. Zencefil, balgamın atılmasına yardımcı olur. Papatya, kasları gevşetir, boğazdaki kaşıntıyı giderir ve rahat bir uyku verir. Hatmi, göğsü yumuşatır, iltihabı önler ve mukoza zarını korur. Tarçın, hem lezzet katar hem de bağışıklık sistemini destekler.

Bu şurup bal içerdiği için 1 yaşından küçük çocuklara verilmemesi gerektiğinin altı çizildi.