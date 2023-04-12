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Bir kişinin öldürüldüğü kahvehane saldırısında tutuklama kararı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde kahvehanede oturan 2 kişiye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Gencin öldürüldüğü silahlı kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 19:16
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Kahvehane saldırısında tutuklama

Bir kişinin öldürüldüğü kahvehane saldırısında tutuklama kararı
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Balıkesir’in Edremit ilçesinde kahvehanede oturan 2 kişiye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI BİR KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Rojhat Kaçmaz'ın öldürülmesinin ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Arda Y. (19) ve babası Necati Y. (52) ile Mehmet Anıl Y. (28), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

"Kasten öldürme" suçundan nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan Arda ve Necati Y. tutuklandı, Mehmet Anıl Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Maktul Rojhat Kaçmaz'ın cenazesi ise yakınları tarafından Bursa Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak Edremit'teki evlerinin önüne getirildi.

Cenaze, gencin ailesi, yakınları ve komşularından helallik alındıktan sonra Hacı Hakkı Yercan Camisi'ne götürüldü. İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Kaçmaz'ın naaşı, Kadıköy Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

NE OLMUŞTU?

Rojhat Kaçmaz (20) ve Mahsun A. (24) ile husumetli oldukları Arda Y. arasında dün tartışma çıkmıştı.

Arda Y'nin babası Necati Y'ye ait Cumhuriyet Mahallesi Dere Sokağı'ndaki kahvehanede yaşanan tartışma kavgaya dönüşmüştü.

Necati Y. tarafından aracından alınan pompalı tüfekle açıldığı iddia edilen ateş sonucu ağır yaralanan Kaçmaz, kaldırıldığı Edremit Devlet Hastanesinde yaşamını yitirmişti. Olayda yaralanan Mahsun A. da aynı hastanede tedaviye alınmıştı.

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