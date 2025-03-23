Kahvehanede dehşet! Husumetlisine tüfekle kurşun yağdırdı: Cinayet kamerada

Olay, 18 Mart'ta saat 23.00 sıralarında, Çeltikçi Mahallesi'ndeki bir kahvehanede meydana geldi. Elinde tornavida bulunan Ceyhun Avcı ile husumetli olduğu Onur Esen arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Onur Esen, tüfekle Ceyhun Avcı'ya ateş etti. Göğsünden vurulan Avcı kanlar içinde yere yığılırken, Esen hızla uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ceyhun Avcı, ilk müdahalenin ardından ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Burada tedaviye alınan Avcı, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan ve jandarma ekipleri tarafından yakalanan Onur Esen, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bu arada olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

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Görüntüde, Ceyhun Avcı'nın koşarak kahvehaneye girdiği, Esen'in ise elinde av tüfeğiyle peşinden koştuğu husumetlisini, kahvehanenin kapısında vurduğu görüldü.

Onur Esen'in kaçtığı, kanlar içinde yere yığılan Ceyhun Avcının ise sürüklenerek kahvehanenin merdivenlerinden indiği anlar da görüntüye yansıdı.

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