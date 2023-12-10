Kakaolu damla çikolatalı kurabiye nasıl yapılır?

İşte kakaolu damla çikolatalı kurabiye tarifi...

KAYNAK: Haber Merkezi
Kakaolu damla çikolatalı kurabiye nasıl yapılır?

Kakaolu damla çikolatalı kurabiye nasıl yapılır?

Malzemeler

125 gr oda sıcaklığında margarin
1 çay bardağı sıvı yağ (125 ml)
1 su bardağı pudra şekeri
1 yumurta
3 yemek kaşığı kakao
1 su bardağı damla çikolata
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
Aldığı kadar un (Yaklaşık 3- 3,5 su bardağı)

Üzeri için;

Damla çikolata

Hazırlanışı:

Un hariç diğer malzemeler yoğurma kabına alınır ve karıştırılır.
En son un kontrollü bir şekilde ilave edilir. Yoğurmaya başlanır. Yumuşak bir hamur elde edilir.
Hazır olan hamur 15-20 dakika dolapta bekletilir. (Dolapta bekletmeden direkt şekillendirme aşamasına da geçilebilir)
Hamurlar ceviz büyüklüğünde yuvarlanır.
Şekillendirilen kurabiyeler damla çikolataya batırılır. Yağlı kağıt serilen tepsiye dizilip 170 derece fırında yaklaşık 25 dakika pişirilir.

Afiyet olsun.

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