Yemek yiyip yatınca ne olur

Yemek yedikten hemen sonra uykunuzun gelmesi birçok insanda görülebilir. Peki, yemekten hemen sonra yatmak zararlı mı yoksa faydalı mı? İşte yanıtı.

YEMEKTEN KAÇ SAAT SONRA UYUMALI?

Mide ekşimesi, kilo alma ya da uykusuz geceler gibi sorunları önlemek için, yediğiniz yiyeceğin mideden bağırsağa inmiş olması gerekiyor. Beslenme uzmanlarına göre besinlerin mideden bağırsağa inme süresi 3 saat. Yani yemek yedikten sonra 3 saat beklemeli ve ardından uyumaya gitmeliyiz. Ya da uykudan 3 saat öncesine kadar yemek yemeyi kesmiş olmamız gerekiyor.

MİDE EKŞİMESİ YAŞAYABİLİRSİNİZ

Öncelikle yemekten hemen sonra yatmanın ne gibi zararları olduğuna bakalım...

Yemekten hemen sonra uyumak, mide ekşimesine neden olabilir. Yemeklerin sindirilmesini sağlayan mide asidi, yatma pozisyonundayken yukarı doğru hareket eder ve midenin hassas kısımlarıyla temas edebilir. Bu da mide ekşimesine, göğüs ve boğazda yanmaya neden olur.

UYKU KALİTENİZ ETKİLENİR

Büyük bir öğün yedikten sonra uykuya daldığınızda, sindirim süreciniz devam eder. Metabolizmanız böyle yoğun çalışırken, uyku uyumanız da zorlaşır. Ayrıca mide ekşimesi semptomları da uykunuzu etkiler. Elbette ne tür yemek yediğiniz ve ne miktarda yediğiniz de önemli.

DAHA SIK KABUS GÖREBİLİRSİNİZ

Metabolizma çalışırken beyin daha aktif hale gelir. Bu durum canlı ve kabus dolu rüyalar görmenize neden olabilir.

DAHA SIK UYANIP TUVALETE GİDERSİNİZ

Yemekten hemen sonra uyumak, geceleri daha çok idrara çıkmanıza neden olabilir. Yediğiniz yiyeceklerin kafein miktarı da bu durumu etkiler. Kafein sadece kahve ve çikolatada değil, birçok pişmiş gıdada bulunabilir.

KİLO ALIRSINIZ

Yemekten hemen sonra uyumaya giderseniz, yediklerinizi yakmak için vücudunuza yeterince zaman vermemiş olursunuz. Bu nedenle yemekten sonra ne kadar uykunuz gelirse gelsin, uyumamaya çalışmalısınız. Aksi halde fark etmeden kilo alabilirsiniz.