Yemek yiyip yatınca ne olur

Yemekten sonra hemen yatmak faydalı mı?İşte yanıtı...

Fatih Mehmet Köksoy KAYNAK: Haber Merkezi
Yemek yiyip yatınca ne olur

Yemek yedikten hemen sonra uykunuzun gelmesi birçok insanda görülebilir. Peki, yemekten hemen sonra yatmak zararlı mı yoksa faydalı mı? İşte yanıtı.

YEMEKTEN KAÇ SAAT SONRA UYUMALI?

Mide ekşimesi, kilo alma ya da uykusuz geceler gibi sorunları önlemek için, yediğiniz yiyeceğin mideden bağırsağa inmiş olması gerekiyor. Beslenme uzmanlarına göre besinlerin mideden bağırsağa inme süresi 3 saat. Yani yemek yedikten sonra 3 saat beklemeli ve ardından uyumaya gitmeliyiz. Ya da uykudan 3 saat öncesine kadar yemek yemeyi kesmiş olmamız gerekiyor.

MİDE EKŞİMESİ YAŞAYABİLİRSİNİZ

Öncelikle yemekten hemen sonra yatmanın ne gibi zararları olduğuna bakalım...

Yemekten hemen sonra uyumak, mide ekşimesine neden olabilir. Yemeklerin sindirilmesini sağlayan mide asidi, yatma pozisyonundayken yukarı doğru hareket eder ve midenin hassas kısımlarıyla temas edebilir. Bu da mide ekşimesine, göğüs ve boğazda yanmaya neden olur.

UYKU KALİTENİZ ETKİLENİR

Büyük bir öğün yedikten sonra uykuya daldığınızda, sindirim süreciniz devam eder. Metabolizmanız böyle yoğun çalışırken, uyku uyumanız da zorlaşır. Ayrıca mide ekşimesi semptomları da uykunuzu etkiler. Elbette ne tür yemek yediğiniz ve ne miktarda yediğiniz de önemli.

DAHA SIK KABUS GÖREBİLİRSİNİZ

Metabolizma çalışırken beyin daha aktif hale gelir. Bu durum canlı ve kabus dolu rüyalar görmenize neden olabilir.

DAHA SIK UYANIP TUVALETE GİDERSİNİZ

Yemekten hemen sonra uyumak, geceleri daha çok idrara çıkmanıza neden olabilir. Yediğiniz yiyeceklerin kafein miktarı da bu durumu etkiler. Kafein sadece kahve ve çikolatada değil, birçok pişmiş gıdada bulunabilir.

KİLO ALIRSINIZ

Yemekten hemen sonra uyumaya giderseniz, yediklerinizi yakmak için vücudunuza yeterince zaman vermemiş olursunuz. Bu nedenle yemekten sonra ne kadar uykunuz gelirse gelsin, uyumamaya çalışmalısınız. Aksi halde fark etmeden kilo alabilirsiniz.

İlgili Haberler
Karaman’da yetişiyor şifa dağıtıyor
Kılçığa neden dikkat etmeliyiz
Kakaolu damla çikolatalı kurabiye nasıl yapılır?
Öne Çıkanlar
Emekli maaşı banka promosyonu nasıl alınır? Emekli maaşı banka promosyonu şartları neler?
Emekli maaşı banka promosyonu nasıl alınır? Emekli maaşı banka promosyonu şartları neler?
Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İş Bankası, Akbank, ING, Garanti BBVA, QNB Finansbank, Yapı Kredi emekli promosyonu
Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İş Bankası, Akbank, ING, Garanti BBVA, QNB Finansbank, Yapı Kredi emekli promosyonu
Emekli zammı ne kadar olacak? 2024 emekli maaşı ne kadar kaç TL olacak?
Emekli zammı ne kadar olacak? 2024 emekli maaşı ne kadar kaç TL olacak?
Asgari ücret belli oldu mu? 2024 asgari ücret ne kadar kaç TL olacak?
Asgari ücret belli oldu mu? 2024 asgari ücret ne kadar kaç TL olacak?
Atatürk neden geometri kitabı yazdı? Atatürk’ün bilinmeyen geometri dersi anısı
Atatürk neden geometri kitabı yazdı? Atatürk’ün bilinmeyen geometri dersi anısı
SSK ve Bağ-Kur emeklilerin 2024 zamlı maaş tablosu netleşti. 7 bin 500 lira maaş alanların yeni zamlı aylıkları ortaya çıktı
SSK ve Bağ-Kur emeklilerin 2024 zamlı maaş tablosu netleşti. 7 bin 500 lira maaş alanların yeni zamlı aylıkları ortaya çıktı
Son Haberler
Mustafa Sandal'dan tek kelimelik talep ve isyan Magazin
Mustafa Sandal'dan tek kelimelik talep ve isyan
Şahane Hayatım 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Şahane Hayatım yeni bölüm ne zaman? Magazin
Şahane Hayatım 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Şahane Hayatım yeni bölüm ne zaman?
Kahramanmaraş’ta sis bulutları görsel şölen oluşturdu Yaşam
Kahramanmaraş’ta sis bulutları görsel şölen oluşturdu
Sakarya’da nehir taştı. Tarım arazileri sular altında kaldı Gündem
Sakarya’da nehir taştı. Tarım arazileri sular altında kaldı
Roma'nın son lideri Jul Sezar Tokat'a gelip ne söyledi? Herkesin bildiği meşhur sözün hikayesi Yaşam
Roma'nın son lideri Jul Sezar Tokat'a gelip ne söyledi? Herkesin bildiği meşhur sözün hikayesi
Pensilvanya Üniversitesi Rektörü'nden 'antisemitizm' istifası Dünya
Pensilvanya Üniversitesi Rektörü'nden 'antisemitizm' istifası
Kuva-yi Milliye ile Hamas'ı bir tuttu. Murat Bardakçı’dan şoke eden sözler Gündem
Kuva-yi Milliye ile Hamas'ı bir tuttu. Murat Bardakçı’dan şoke eden sözler