25 Mart 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Kaldığı daireyi yaktı, o anları çekip sosyal medyada paylaştı

Kaldığı daireyi yaktı, o anları çekip sosyal medyada paylaştı

Bağcılar’da bir şahıs, kaldığı dairede yangın çıkartıp o anları sosyal medya hesabından yayınladı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, şahıs olay yerinde polis ekipleri tarafından yakalandı.

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 02:25
Takip Et

Kaldığı daireyi yaktı, o anları çekip sosyal medyada paylaştı

Kaldığı daireyi yaktı, o anları çekip sosyal medyada paylaştı
+
Aa
-

Olay, akşam saatlerinde Bağcılar Yavuz Selim Mahallesi 1102 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, 3 katlı binanın en üst katında dayısına ait olduğu öğrenilen evde kalan Uğur Berat D. isimli şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle evde oturduğu esnada yangın çıkarttı.

Dumanların yükseldiğini gören civardaki vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise yangını söndürmek için çalışma başlattı. Binada yaşayan vatandaşlar itfaiye ekiplerince tahliye edildi. O esna da ise evde bulunan ve yangını çıkarttıktan sonra cep telefonu ile çektiği görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan Uğur Berat D. Polis ekipleri tarafından olay yerinde yakalandı. Kısa sürede söndürülen yangın sonucu daire kullanılamaz hale gelirken ekipler çıkan yangın ile ilgili inceleme başlattı.

“YANGINI KENDİ OTURDUĞU EVDE ÇIKARTMIŞ”

Meydana gelen olayla ilgili konuşan Veysel Acar, “Benim kardeşim de burada oturuyor. Ev sahibine bir kaç gün önce demiş ki ben burayı yakacağım. İnsanları bu binayı boşaltın diye tehdit etmiş. Ben burayı yakacağım diye. Polislere şikayet etmişler. Ama yine serbest kalmış. Yangını kendi oturduğu evde çıkartmış. Zaten hep alkol kullanıyordu. Bunu herkes biliyor. Geceleri kalkıp komşulara burayı boşaltın diye bağırıyor” dedi. (İHA)

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kahramanmaraş depremini bilen şarlatan kahin korkuttu. Türkiye'yi de sallayacak depremin bölgesini açıkladı
1
﻿Kahramanmaraş depremini bilen şarlatan kahin korkuttu. Türkiye'yi de sallayacak depremin bölgesini açıkladı
﻿Kahramanmaraş depremini bilen şarlatan kahin korkuttu. Türkiye'yi de sallayacak depremin bölgesini açıkladı
﻿Emekliye ve asgari ücretliye seçim öncesi bakın ne kadar zam gelecekmiş
2
﻿Emekliye ve asgari ücretliye seçim öncesi bakın ne kadar zam gelecekmiş
﻿Emekliye ve asgari ücretliye seçim öncesi bakın ne kadar zam gelecekmiş
﻿Ortalığı toz duman edecek anket. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki makas açıldıkça açıldı
3
﻿Ortalığı toz duman edecek anket. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki makas açıldıkça açıldı
﻿Ortalığı toz duman edecek anket. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki makas açıldıkça açıldı
﻿Selçuk Geçer doların 25 TL'yi geçeceği tarihi açıkladı
4
﻿Selçuk Geçer doların 25 TL'yi geçeceği tarihi açıkladı
﻿Selçuk Geçer doların 25 TL'yi geçeceği tarihi açıkladı
﻿Hasan Sözbilir o bölgeye dikkat çekti: 7 büyüklüğünde depremler üretebilir
5
﻿Hasan Sözbilir o bölgeye dikkat çekti: 7 büyüklüğünde depremler üretebilir
﻿Hasan Sözbilir o bölgeye dikkat çekti: 7 büyüklüğünde depremler üretebilir
﻿Ataması kolay ve yüksek maaşlı meslekler belli oldu
6
﻿Ataması kolay ve yüksek maaşlı meslekler belli oldu
﻿Ataması kolay ve yüksek maaşlı meslekler belli oldu
﻿AFAD'dan eyvah dedirten deprem uyarısı. Tam 80 fay
7
﻿AFAD'dan eyvah dedirten deprem uyarısı. Tam 80 fay
﻿AFAD'dan eyvah dedirten deprem uyarısı. Tam 80 fay
﻿Kaldığı daireyi yaktı, o anları çekip sosyal medyada paylaştı
﻿Kaldığı daireyi yaktı, o anları çekip sosyal medyada paylaştı
﻿Kaldığı daireyi yaktı, o anları çekip sosyal medyada paylaştı
﻿Mısır Malavi'yi Salah ile devirdi
﻿Mısır Malavi'yi Salah ile devirdi
﻿Mısır Malavi'yi Salah ile devirdi
﻿Yunanistan'ı galibiyete Süper Lig'in yıldızları taşıdı
﻿Yunanistan'ı galibiyete Süper Lig'in yıldızları taşıdı
﻿Yunanistan'ı galibiyete Süper Lig'in yıldızları taşıdı
﻿Sırbistan Litvanya karşısında zorlanmadı
﻿Sırbistan Litvanya karşısında zorlanmadı
﻿Sırbistan Litvanya karşısında zorlanmadı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.