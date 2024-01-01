Kalıcı oje ve protez tırnak uygulamalarının tehlikeleri ortaya çıktı! Uzmanlar uyardı! Akrilat alerjisi ne demek?

Tırnak güzelleştirme işlemlerine olan talep son zamanlarda arttığı bildirildi. Ancak bu işlemler sağlık açısından bazı risklerin taşıyabileceği ifade edildi. Özellikle Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmamış ve ev ortamında yapılan kalıcı oje işlemleri hakkında uzmanlar dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Kalıcı Oje

Kalıcı oje işlemleri, hijyenik olmayan ortamlarda gerçekleştirildiğinde tırnak mantarına sebep olabiliyor. Bu işlem, tırnakların uzun süre bozulmadan kalmasını sağlıyor.

Fakat, Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Üyesi Prof. Dr. Emek Kocatürk Göncü, bu işlemlerde kullanılan UV ışınlarının cilt kanserine yol açabileceğini belirtiyor.

Cilt Kanseri Riski Artıyor

Kalıcı oje işlemlerinde kullanılan UV ışığı, cilt kanseri olma ihtimalini yükseltir. Sürekli olarak UV ışığına maruz kalmak, deri kanseri olma riskini yükseltir. Bu riski azaltmak için işlemlere ara vermek, işlem öncesinde güneş kremi sürmek veya parmak uçları açık eldiven takmak gibi önlemler alınabilir. Ayrıca, tırnağın çok fazla törpülenmesi de tırnaklara zarar verebilir.

Erken Yaşlanıyor

Akrilik ve jel protez tırnak işlemlerinin en büyük farkı, jel protez tırnak işleminde özel jel kullanılarak tırnaklara uygulanıp UV lambalarıyla kurutulması, akrilik protez tırnak işleminde ise özel akrilik tozların akrilik monomer ile karıştırılıp tırnaklara uygulanmasıdır. Bu işlemler de uzun vadede UV ışığına bağlı olarak kanser riski ve erken yaşlanma gibi sağlık sorunlarına neden olabilir. Bu işlemlerin ortak bir sorunu da içerdikleri akrilat maddelerine bağlı olarak alerji oluşmasıdır.

Akrilik ve Jel Protez Tırnak İşlemleri

Akrilik ve jel protez tırnak işlemleri, özellikle UV lambalarıyla kurutulması nedeniyle uzun süreli sağlık problemlerine sebep olabilir. Bu işlemlerin yaygın bir sorunu da içerdikleri akrilat kimyasallarına karşı alerji oluşmasıdır.

Akrilat Alerjisi ve Belirtileri

Akrilat alerjisi, genellikle akrilik tırnak, jel tırnak ve kalıcı oje gibi tırnak işlemleriyle bağlantılı olarak görülebilmektedir. Bu alerji, ellerde, parmak uçlarında, tırnak çevresinde, bileklerde kızarıklık, kaşıntı, şişlik, soyulma, kabuklanma, kepeklenme gibi belirtilerle ortaya çıkabilir.

Akla Gelmeyen Yerlerde de Görülebilir!

Prof. Dr. Emek Kocatürk Göncü, bu belirtilerin göz kapağında, yüzde, boyunda, karın derisinde, kasık derisinde gibi ilk bakışta akla gelmeyen yerlerde de görülebileceğini söyledi.

Ayrıca, tırnaklarda da tırnak tabakasının tırnak yatağından ayrılması veya diğer türde tırnak bozuklukları olabileceğini ve nadiren de kurdeşen veya nefes darlığı gibi durumların oluşabileceğini belirtiyor. Tırnak teknisyenlerinin bu kimyasallara sürekli maruz kaldıklarından dolayı belirtilerin onlarda daha şiddetli olabileceğini ifade ediyor.