Kalinic kararını verdi

Avrupa Ligi'nin güçlü ekiplerinden Kızılyıldız önümüzdeki sezon eski oyuncusu Nikola Kalinic'i transfer etmek için düğmeye bastı.

Barcelona'nın bütçede belli oranda kısmaya gitmesi sonrası takımdan ayrılması beklenen Nikola Kalinic'in ülkesine dönmeye çok yakın.

Barcelona ile 1 yıl daha mukavelesi bulunmasına rağmen İspanyol kulübünün bütçe durumlarından dolayı Kalinic'in sözleşmesinden çıkabilir.

Nikola Kalinic bu sezon Barcelona ile EuroLeague'de 6.4 sayı ve 3.3 ribaund ve 1.6 asist ortalamalarıyla forma giydi.