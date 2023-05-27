Kalinic kararını verdi

Kızılyıldız gelecek sezon için eski oyuncusu Nikola Kalinic ile yeniden anlaşmak isterken yıldız oyuncunun da kararı belli oldu.

Kalinic kararını verdi

Avrupa Ligi'nin güçlü ekiplerinden Kızılyıldız önümüzdeki sezon eski oyuncusu Nikola Kalinic'i transfer etmek için düğmeye bastı.
Barcelona'nın bütçede belli oranda kısmaya gitmesi sonrası takımdan ayrılması beklenen Nikola Kalinic'in ülkesine dönmeye çok yakın.

Barcelona ile 1 yıl daha mukavelesi bulunmasına rağmen İspanyol kulübünün bütçe durumlarından dolayı Kalinic'in sözleşmesinden çıkabilir.
Nikola Kalinic bu sezon Barcelona ile EuroLeague'de 6.4 sayı ve 3.3 ribaund ve 1.6 asist ortalamalarıyla forma giydi.

Öne Çıkanlar
Burak Yılmaz geri dönüyor: İşte yeni takımı
Burak Yılmaz geri dönüyor: İşte yeni takımı
Kızılcık Şerbeti 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Kızılcık Şerbeti 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Yalı Çapkını 35. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını son bölümde neler yaşandı?
Yalı Çapkını 35. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını son bölümde neler yaşandı?
Engin Ardıç’ı nasıl bilirdiniz?
Engin Ardıç’ı nasıl bilirdiniz?
Galatasaray'ı bekleyen tehlike. Şampiyonluğunu ilan edemeyebilir. Cemal Ersen açıkladı
Galatasaray'ı bekleyen tehlike. Şampiyonluğunu ilan edemeyebilir. Cemal Ersen açıkladı
Yüzellilikler listesindeki gazeteciler ve 28 Mayıs seçimi
Yüzellilikler listesindeki gazeteciler ve 28 Mayıs seçimi
Son Haberler
Bircan Bali'den şok iddia: Uraz Kaygılaroğlu ekip arkadaşlarıma şiddet uyguladı Magazin
Bircan Bali'den şok iddia: Uraz Kaygılaroğlu ekip arkadaşlarıma şiddet uyguladı
İran ile Taliban arasında çatışma Dünya
İran ile Taliban arasında çatışma
Kılıçdaroğlu çiftçilere müjdeyi sosyal medyadan ulaştırdı. "SMS ile gönderecektim engel oldular" Siyaset
Kılıçdaroğlu çiftçilere müjdeyi sosyal medyadan ulaştırdı. "SMS ile gönderecektim engel oldular"
Cilt beyazlatan ve pürüzsüzleştiren domates maskeleri Sağlık
Cilt beyazlatan ve pürüzsüzleştiren domates maskeleri
Batshuayi: Şampiyonluğa inancımız sürüyor Spor
Batshuayi: Şampiyonluğa inancımız sürüyor
Tek imzayla İstanbul Sözleşmesi'ni fesheden Erdoğan: 21 senedir bu ülkenin kadınları hep kazandı Siyaset
Tek imzayla İstanbul Sözleşmesi'ni fesheden Erdoğan: 21 senedir bu ülkenin kadınları hep kazandı
Ankara'da 2 tır çarpıştı Yaşam
Ankara'da 2 tır çarpıştı