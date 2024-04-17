'Kalkan-20' denetimlerinde 2 Bin 101 düzensiz göçmen yakalandı

Denetimler kapsamında 40 bin 892 yabancının kimlik bilgilerinin kontrol edildiği belirtildi. Bu kontroller sonucunda 2 bin 101 kişinin düzensiz göçmen olduğunun tespit edildiği ifade edildi.

Yakalanan düzensiz göçmenlerin ilgili İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edilerek sınır dışı işlemlerine derhal başlandığı vurgulandı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığını önlemek için ülkemizin her bölgesinde kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız aralıksız devam edecek. Ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan göçmen kaçakçılarına asla fırsat vermeyeceğiz. Valiliklerimizi, Göç İdaresi Başkanlığımızı ve denetimleri gerçekleştiren polisimizi, jandarmamızı ve sahil güvenliğimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." şeklinde konuştu.