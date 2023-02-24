Kalp çarpıntısı neden olur?

Yaşam şekli ve beslenme kalp sağlığını bozabilir. Bu durum kalp çarpıntılarına zemin hazırlar. İşte kalp çarpıntısının nedenleri…

KALP ÇARPINTISI NEDEN OLUR?

Kalp, vitamin eksikliğinden kolay bir şekilde etkilenebilen bir organdır. Bu nedenle kalp çarpıntısı yaşanabilir.

Depresyon ve diyet için kullanılan ilaçlar kalp çarpıntısına yol açabilir.

Eğer çocuklarda kalp çarpıntısı problemi meydana geliyorsa enfeksiyon ya da hormonal bozukluk olabilir.

Uzun süre aç kalmak kan şekerinin düşmesine neden olur, bunun sonucu kalp çarpıntısı oluşabilir.

Yoğun egzersizden sonra kalp çarpıntısı yaşanabilir.

Tiroid bezinin çok fazla çalışması sonucu kalp çarpıntısı ortaya çıkabilir.

Yoğun olarak kafein tüketmek kalbin ritmini bozar. Çok fazla çay ve kahve tüketen kişilerde gün içinde kalp çarpıntısı görülebilir.

Menopoz dönemine yaklaşan kadınlarda görülen semptomlardan biri kalp çarpıntısıdır.

Doğuştan kalp yetmezliği yaşayan kişiler düzenli aralıklarla kalp çarpıntısı yaşayabilir.

Yağlı, kremalı, aşırı soslu yemekler, çikolata, soğan, et suyu gibi kalp çarpıntısı yapan yiyecekler fazla tüketilirse de bu problem ortaya çıkabilir.

Kalp çarpıntısının yukarıdaki nedenlerden hangisine dayandığını tespit etmek oldukça önemlidir. Bu sayede çarpıntıyı ne geçirir sorusu için doğru yanıt verilebilir ve doğru tedavi yöntemi uygulanabilir.