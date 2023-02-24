24 Şubat 2023 Cuma
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Kalp çarpıntısı neden olur?

Kalp çarpıntısının nedenleri kişiden kişiye farklılık gösterir. Peki, o nedenler nelerdir? İşte yanıtları…

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 14:01
Takip Et

Kalp çarpıntısı neden olur?

Kalp çarpıntısı neden olur?
+
Aa
-

Yaşam şekli ve beslenme kalp sağlığını bozabilir. Bu durum kalp çarpıntılarına zemin hazırlar. İşte kalp çarpıntısının nedenleri…

KALP ÇARPINTISI NEDEN OLUR?

Kalp, vitamin eksikliğinden kolay bir şekilde etkilenebilen bir organdır. Bu nedenle kalp çarpıntısı yaşanabilir.

Depresyon ve diyet için kullanılan ilaçlar kalp çarpıntısına yol açabilir.

Eğer çocuklarda kalp çarpıntısı problemi meydana geliyorsa enfeksiyon ya da hormonal bozukluk olabilir.
Uzun süre aç kalmak kan şekerinin düşmesine neden olur, bunun sonucu kalp çarpıntısı oluşabilir.

Yoğun egzersizden sonra kalp çarpıntısı yaşanabilir.

Tiroid bezinin çok fazla çalışması sonucu kalp çarpıntısı ortaya çıkabilir.

Yoğun olarak kafein tüketmek kalbin ritmini bozar. Çok fazla çay ve kahve tüketen kişilerde gün içinde kalp çarpıntısı görülebilir.

Menopoz dönemine yaklaşan kadınlarda görülen semptomlardan biri kalp çarpıntısıdır.

Doğuştan kalp yetmezliği yaşayan kişiler düzenli aralıklarla kalp çarpıntısı yaşayabilir.

Yağlı, kremalı, aşırı soslu yemekler, çikolata, soğan, et suyu gibi kalp çarpıntısı yapan yiyecekler fazla tüketilirse de bu problem ortaya çıkabilir.

Kalp çarpıntısının yukarıdaki nedenlerden hangisine dayandığını tespit etmek oldukça önemlidir. Bu sayede çarpıntıyı ne geçirir sorusu için doğru yanıt verilebilir ve doğru tedavi yöntemi uygulanabilir.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿3 büyük kulübün Katarlılara satışını kim engelledi? Ümit Özdağ açıkladı
1
﻿3 büyük kulübün Katarlılara satışını kim engelledi? Ümit Özdağ açıkladı
﻿3 büyük kulübün Katarlılara satışını kim engelledi? Ümit Özdağ açıkladı
﻿Sırtından bıçaklanan işçi öldü
2
﻿Sırtından bıçaklanan işçi öldü
﻿Sırtından bıçaklanan işçi öldü
﻿Kızılay’a operasyonu AKP’den önce medyanın iki baronu başlattı!
3
﻿Kızılay’a operasyonu AKP’den önce medyanın iki baronu başlattı!
﻿Kızılay’a operasyonu AKP’den önce medyanın iki baronu başlattı!
﻿İbrahim Kalın linç edilen Ahbap için son noktayı koydu. Yandaşlar şimdi ne yapacak
4
﻿İbrahim Kalın linç edilen Ahbap için son noktayı koydu. Yandaşlar şimdi ne yapacak
﻿İbrahim Kalın linç edilen Ahbap için son noktayı koydu. Yandaşlar şimdi ne yapacak
﻿Rus vatandaşı sözde Ermeni bakan Vardanyan görevden alındı
5
﻿Rus vatandaşı sözde Ermeni bakan Vardanyan görevden alındı
﻿Rus vatandaşı sözde Ermeni bakan Vardanyan görevden alındı
﻿Galatasaray iki dünya yıldızını İstanbul'a getiriyor. Jordi Alba ve Philippe Coutinho Süper Lige
6
﻿Galatasaray iki dünya yıldızını İstanbul'a getiriyor. Jordi Alba ve Philippe Coutinho Süper Lige
﻿Galatasaray iki dünya yıldızını İstanbul'a getiriyor. Jordi Alba ve Philippe Coutinho Süper Lige
﻿Bu cihazlar artık WhatsApp kullanamayacak. Son tarih 1 mart
7
﻿Bu cihazlar artık WhatsApp kullanamayacak. Son tarih 1 mart
﻿Bu cihazlar artık WhatsApp kullanamayacak. Son tarih 1 mart
﻿Minibüs seyir halindeyken yandı
﻿Minibüs seyir halindeyken yandı
﻿Minibüs seyir halindeyken yandı
﻿Depremde şaşırtan görüntü
﻿Depremde şaşırtan görüntü
﻿Depremde şaşırtan görüntü
﻿Rüyada yangın görmek ne demek? Rüyada yangın görmenin tabiri nedir?
﻿Rüyada yangın görmek ne demek? Rüyada yangın görmenin tabiri nedir?
﻿Rüyada yangın görmek ne demek? Rüyada yangın görmenin tabiri nedir?
﻿Depremler sonrası Karadeniz'de heyelanlar arttı
﻿Depremler sonrası Karadeniz'de heyelanlar arttı
﻿Depremler sonrası Karadeniz'de heyelanlar arttı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.