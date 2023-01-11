11 Ocak 2023 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Hayat kurtarıyor. Kalp hastalarına müjde

Ağrısız ve kısa sürede doğru tanı sağlayan Kadriyak BT Anjiyografi'nin hayat kurtardığı ifade edildi.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 09:46
Takip Et

Kalp hastalarına müjde. Hayat kurtarıyor

Hayat kurtarıyor. Kalp hastalarına müjde
+
Aa
-

İHA’nın haberine göre; Radyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Elif Karadeli, gelişen teknoloji ile birlikte erken tanıyı sağlayan cihazların kullanımının yaygınlaştığına, kalp ve damar hastalıklarında da hayat kurtaran tanı yöntemlerinden bir tanesinin Kardiyak BT Anjiyografi olduğunu kaydetti.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en yaygın ölüm sebeplerinden bir tanesini kalp ve damar hastalıkları oluşturduğunu vurgulayan uzmanlar, genetik faktörler kadar, yaşam biçimi ve çevresel faktörlerin de etkili olduğu kalp ve damar hastalıkları nedeniyle ülkemizde her yıl ortalama 200 bin kişinin hayata veda ettiğini dile getirdi.

“ANA DAMARLARIN VE KALP KAPAKÇIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ GÜVENİLİR BİR ŞEKİLDE YAPILABİLİYOR”

Prof. Dr. Elif Karadeli, “Bilgisayarlı tomografi odasında; ön kol toplar damarından kontrast madde verilerek kalbi besleyen koroner damarları ağrısız, çok kısa bir süre içerisinde, güvenilir ve yüksek çözünürlüklü olarak görüntüleyebiliyoruz. Çekim süresi ortalama 3 saniye, hazırlık aşaması ile birlikte maksimum 15 dakika sürüyor. Bu görüntüleme yöntemiyle, hayati risk taşıyan damar tıkanıklıkları hızlıca tespit edilebiliyor. Hastalar aynı gün normal yaşamlarına dönebiliyorlar. Kardiyak BT Anjiyografi yöntemiyle kalbin yapısının incelenmesi, riskli hastalarda kalbin ön değerlendirmesi, koroner arterleririn, doğumsal kalp hastalıklarının, koroner stentlerin, by-pass greftlerin, kalpten çıkan ana damarların ve kalp kapakçıklarının değerlendirilmesi güvenilir bir şekilde yapılabiliyor” sözlerini kullandı.

HASTALAR İÇİN ÖNEMLİ AVANTAJLAR

Radyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürcan Erbay'da birinci derece akrabalarında erken yaşta kalp-damar hastalığı hikayesi olanlar, şeker ve yüksek tansiyonu olanlar, sigara içenler, obezite hastaları, göğüs ağrısı olanlar, stres testleri şüpheli çıkan ve koroner arterlerde anomali şüphesi olan kişilerin Kardiyak BT Anjiografi yaptırması gerektiğinin altını çizdi. Prof. Dr. Erbay, radyasyon oranı çok düşük olan, en etkin ve kolay uygulanabilen bu yöntemin hastalar için önemli avantajlarını şöyle sıraladı:

"- 1 ile 5 mm kalınlığındaki çok ince koroner arterleri gösterebilmektedir.

- Yaşlı, bebek ve obez hastalar da işlemde kullanılan ilaç miktarı minimum seviyede tutularak güvenilir çekimler yapılabilmektedir.

- Kalbin yapısı 3 boyutlu incelenerek, ani ölümlere neden olan koroner arter anomalileri ve kalp kası sıkışmaları önceden tespit edilebilmektedir.

- Kalp damarları içerisindeki kalsifik plakların tanımlanmasına yardımcı olarak, kullanılacak olan stentlerin önceden planlanabilmesi konusunda bilgi vermektedir.

- Kardiyak BT Anjiyografi ile kalp damarlarının yanı sıra vücudumuzdaki beyin damarları, boyun damarları, kol ve bacak damarları değerlendirilebilmektedir.

- Tanımlanamayan ağrıyla gelen hastalarda koroner arter, akciğer embolisi, anevrizma ve diseksiyon tanıları hızlı bir şekilde tespit edilebilmektedir.

- Koroner By-Pass cerrahisi geçiren hastalar ile stentleri bulunan hastaların rutin kontrolleri yapılabilmektedir.

- Akciğer embolisi durumlarında, akciğere kan taşıyan damarların yapısı değerlendirilebilmektedir.

- Yöntemin teknolojik özelliği ile kalp ve damar yapısının görüntülenmesi dışında;
böbrek ve üriner sistem taşlarının yapısı incelenmekte ve özellikleri belirlenerek en kısa sürede doğru müdahalesi sağlanabilmektedir.

- Onkoloji hastalarında erken dönemde kemik metastazı ve kemik iliği ödemleri tespit edilebilmektedir.

- Gut gibi romatizmal hastalıklarda, gut kristellerinin birikim düzeylerini gösterebilmektedir."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ayrıldığı kadının aracına bomba düzeneği yerleştirdi. Savunması ‘kumpasa geldim’ oldu
1
﻿Ayrıldığı kadının aracına bomba düzeneği yerleştirdi. Savunması ‘kumpasa geldim’ oldu
﻿Ayrıldığı kadının aracına bomba düzeneği yerleştirdi. Savunması ‘kumpasa geldim’ oldu
﻿Fatih Portakal'ın kanalında seçmenin kararını Saray'a eski dostu açıkladı
2
﻿Fatih Portakal'ın kanalında seçmenin kararını Saray'a eski dostu açıkladı
﻿Fatih Portakal'ın kanalında seçmenin kararını Saray'a eski dostu açıkladı
﻿Müslüme'nin annesinden şok eden kayınpeder itirafı. Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu
3
﻿Müslüme'nin annesinden şok eden kayınpeder itirafı. Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu
﻿Müslüme'nin annesinden şok eden kayınpeder itirafı. Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu
﻿İzmir’de eski emniyet binası çöktü: Göçük altında arama çalışması başlatıldı
4
﻿İzmir’de eski emniyet binası çöktü: Göçük altında arama çalışması başlatıldı
﻿İzmir’de eski emniyet binası çöktü: Göçük altında arama çalışması başlatıldı
﻿Erken seçim için tarih verildi. Cumhur İttifakı'ndan seçim açıklaması
5
﻿Erken seçim için tarih verildi. Cumhur İttifakı'ndan seçim açıklaması
﻿Erken seçim için tarih verildi. Cumhur İttifakı'ndan seçim açıklaması
﻿İstiklal Caddesi'ni kana bulayan saldırıda yeni gelişme: Türkiye'ye teslim edildi
6
﻿İstiklal Caddesi'ni kana bulayan saldırıda yeni gelişme: Türkiye'ye teslim edildi
﻿İstiklal Caddesi'ni kana bulayan saldırıda yeni gelişme: Türkiye'ye teslim edildi
﻿Engelli iki çocuğuyla yaşayan 70 yaşındaki anneye elektrik borcu nedeniyle haciz geldi: Sizin hiç vicdanınız yok mu?
7
﻿Engelli iki çocuğuyla yaşayan 70 yaşındaki anneye elektrik borcu nedeniyle haciz geldi: Sizin hiç vicdanınız yok mu?
﻿Engelli iki çocuğuyla yaşayan 70 yaşındaki anneye elektrik borcu nedeniyle haciz geldi: Sizin hiç vicdanınız yok mu?
﻿Denizli'deki orman yangını kontrol altına alındı
﻿Denizli'deki orman yangını kontrol altına alındı
﻿Denizli'deki orman yangını kontrol altına alındı
﻿Tekirdağ’da feci kaza. 79 yaşındaki adam hayatını kaybetti
﻿Tekirdağ’da feci kaza. 79 yaşındaki adam hayatını kaybetti
﻿Tekirdağ’da feci kaza. 79 yaşındaki adam hayatını kaybetti
﻿İzmir Torbalı Personel özel güvenlik 48 işçi alacak
﻿İzmir Torbalı Personel özel güvenlik 48 işçi alacak
﻿İzmir Torbalı Personel özel güvenlik 48 işçi alacak
﻿Bingöl Kiği SYDV geçici personel alacak
﻿Bingöl Kiği SYDV geçici personel alacak
﻿Bingöl Kiği SYDV geçici personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.