Hayat kurtarıyor. Kalp hastalarına müjde

İHA’nın haberine göre; Radyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Elif Karadeli, gelişen teknoloji ile birlikte erken tanıyı sağlayan cihazların kullanımının yaygınlaştığına, kalp ve damar hastalıklarında da hayat kurtaran tanı yöntemlerinden bir tanesinin Kardiyak BT Anjiyografi olduğunu kaydetti.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en yaygın ölüm sebeplerinden bir tanesini kalp ve damar hastalıkları oluşturduğunu vurgulayan uzmanlar, genetik faktörler kadar, yaşam biçimi ve çevresel faktörlerin de etkili olduğu kalp ve damar hastalıkları nedeniyle ülkemizde her yıl ortalama 200 bin kişinin hayata veda ettiğini dile getirdi.

“ANA DAMARLARIN VE KALP KAPAKÇIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ GÜVENİLİR BİR ŞEKİLDE YAPILABİLİYOR”

Prof. Dr. Elif Karadeli, “Bilgisayarlı tomografi odasında; ön kol toplar damarından kontrast madde verilerek kalbi besleyen koroner damarları ağrısız, çok kısa bir süre içerisinde, güvenilir ve yüksek çözünürlüklü olarak görüntüleyebiliyoruz. Çekim süresi ortalama 3 saniye, hazırlık aşaması ile birlikte maksimum 15 dakika sürüyor. Bu görüntüleme yöntemiyle, hayati risk taşıyan damar tıkanıklıkları hızlıca tespit edilebiliyor. Hastalar aynı gün normal yaşamlarına dönebiliyorlar. Kardiyak BT Anjiyografi yöntemiyle kalbin yapısının incelenmesi, riskli hastalarda kalbin ön değerlendirmesi, koroner arterleririn, doğumsal kalp hastalıklarının, koroner stentlerin, by-pass greftlerin, kalpten çıkan ana damarların ve kalp kapakçıklarının değerlendirilmesi güvenilir bir şekilde yapılabiliyor” sözlerini kullandı.

HASTALAR İÇİN ÖNEMLİ AVANTAJLAR

Radyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürcan Erbay'da birinci derece akrabalarında erken yaşta kalp-damar hastalığı hikayesi olanlar, şeker ve yüksek tansiyonu olanlar, sigara içenler, obezite hastaları, göğüs ağrısı olanlar, stres testleri şüpheli çıkan ve koroner arterlerde anomali şüphesi olan kişilerin Kardiyak BT Anjiografi yaptırması gerektiğinin altını çizdi. Prof. Dr. Erbay, radyasyon oranı çok düşük olan, en etkin ve kolay uygulanabilen bu yöntemin hastalar için önemli avantajlarını şöyle sıraladı:

"- 1 ile 5 mm kalınlığındaki çok ince koroner arterleri gösterebilmektedir.

- Yaşlı, bebek ve obez hastalar da işlemde kullanılan ilaç miktarı minimum seviyede tutularak güvenilir çekimler yapılabilmektedir.

- Kalbin yapısı 3 boyutlu incelenerek, ani ölümlere neden olan koroner arter anomalileri ve kalp kası sıkışmaları önceden tespit edilebilmektedir.

- Kalp damarları içerisindeki kalsifik plakların tanımlanmasına yardımcı olarak, kullanılacak olan stentlerin önceden planlanabilmesi konusunda bilgi vermektedir.

- Kardiyak BT Anjiyografi ile kalp damarlarının yanı sıra vücudumuzdaki beyin damarları, boyun damarları, kol ve bacak damarları değerlendirilebilmektedir.

- Tanımlanamayan ağrıyla gelen hastalarda koroner arter, akciğer embolisi, anevrizma ve diseksiyon tanıları hızlı bir şekilde tespit edilebilmektedir.

- Koroner By-Pass cerrahisi geçiren hastalar ile stentleri bulunan hastaların rutin kontrolleri yapılabilmektedir.

- Akciğer embolisi durumlarında, akciğere kan taşıyan damarların yapısı değerlendirilebilmektedir.

- Yöntemin teknolojik özelliği ile kalp ve damar yapısının görüntülenmesi dışında;

böbrek ve üriner sistem taşlarının yapısı incelenmekte ve özellikleri belirlenerek en kısa sürede doğru müdahalesi sağlanabilmektedir.

- Onkoloji hastalarında erken dönemde kemik metastazı ve kemik iliği ödemleri tespit edilebilmektedir.

- Gut gibi romatizmal hastalıklarda, gut kristellerinin birikim düzeylerini gösterebilmektedir."