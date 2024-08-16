Kalp hastalıklarıyla panik atağı karıştırmamanın çareleri

Kalp hastalıkları ve panik atak, benzer belirtiler gösterebilir, bu nedenle bu iki durumu ayırt etmek önemli olduğu bildirildi.

İşte uzman görüşleri ve bilimsel araştırmalar ışığında dikkat edilmesi gereken noktalar...

Uzman Görüşleri:

Dr. Begüm Öztürk (Kardiyolog):

Dr. Öztürk, kalp rahatsızlıkları ve panik atakların belirtilerinin birbirine karıştırılabileceğini belirtti.

Panik atak sırasında göğüs ağrısı hissedilebilir ve bu ağrı kalp krizi belirtilerine benzeyebilir. Ancak, kalp rahatsızlıkları genellikle EKG, EKO ve kan testleri ile teşhis edilirken, panik atak semptomların öyküsüne dayanarak tanı konulur.

Prof. Dr. Medaim Yanık (Psikiyatrist):

Prof. Dr. Yanık, panik atakların ani korku ve içsel sıkıntı ile karakterize olduğunu ve bu durumun kalp krizi belirtilerine benzeyebileceğini vurguladı. Panik atak sırasında göğüs ağrısı, çarpıntı, nefes darlığı gibi belirtiler yaşanabilir.

Bilimsel Araştırmalar:

Panik Atak ve Kalp Hastalıkları Arasındaki İlişki:

Panik atak, kalp hastalıkları için bir risk faktörü olabilir. Panik atak tek başına kalp krizi geçirilmesine yol açmaz, ancak altta yatan bir kalp hastalığı varsa, bu durumu tetikleyebilir.

Kalp Hastalıkları ve Panik Atak Belirtileri:

Kalp hastalıkları genellikle göğüs ağrısı, nefes darlığı ve çarpıntı gibi belirtilerle kendini gösterir.

Panik atak ise ani korku, göğüs ağrısı, çarpıntı ve nefes darlığı gibi belirtilerle ortaya çıkar. Bu nedenle, her iki durumun belirtileri benzer olabilir, ancak kökenleri farklı.

Kalp Hastalıkları ve Panik Atak Arasındaki Farkları Ayırt Etme Yöntemleri

Tıbbi Testler:

Kalp rahatsızlıklarının teşhisinde EKG, EKO ve kan testleri kullanılır. Panik atak ise doğrudan bir tıbbi test ile teşhis edilemez; semptomların öyküsüne dayanarak tanı konulur.

Belirtilerin Süresi ve Şiddeti:

Kalp krizi belirtileri genellikle daha uzun süreli ve şiddetlidir. Panik atak belirtileri ise genellikle 10-30 dakika sürer ve kendiliğinden geçer.

Risk Faktörleri:

Kalp hastalıkları genellikle yaş, aile öyküsü, yüksek tansiyon, obezite gibi risk faktörleri ile ilişkilidir. Panik atak ise stres, travmatik yaşam olayları ve genetik faktörlerle ilişkili.