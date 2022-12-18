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Kalp kapağı daralan ve çürüyen hasta ''Ozaki'' yöntemiyle sağlığına kavuştu

Nefes darlığı ve bayılma şikayetiyle başvurduğu hastanede aort kapağında darlık ve çürüme olduğu belirlenen hasta, hasarlı kapağın kişinin kendi dokusundan üretilen kalp zarı ile değiştirilmesiyle sağlığına kavuştu.

Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar - 15:10
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Kalp kapağı daralan hasta ''Ozaki'' yöntemiyle sağlığına kavuştu

Kalp kapağı daralan ve çürüyen hasta ''Ozaki'' yöntemiyle sağlığına kavuştu
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Karaman'ın Ermenek ilçesinde yaşayan 48 yaşındaki Şahin Koçak, 30 Kasım'da nefes darlığı ve bayılma şikayetiyle Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Kalp ve Damar Cerrahi Kliniği'nde yapılan kontrollerde, hastanın aort kapağında darlık bulunduğu ve çürümeye başladığı belirlendi.

Aort kapağı işlevini yitiren Koçak ile görüşen Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Erin Tüysüz, Japon bilim insanı Dr. Shigeyuki Ozaki tarafından mekanik ve biyolojik kalp kapaklarına alternatif olarak geliştirilen "Ozaki" yöntemini önerdi.

Tedaviyi kabul etmesi üzerine 8 Aralık'ta ameliyata alınan Koçak'ın hasarlı kalp kapağı, kendi dokusundan üretilen kalp zarı ile değiştirildi. Hastanede ilk kez uygulanan "Ozaki" yöntemi sayesinde iyileşen Koçak, taburcu edildi.

Doç. Dr. Mehmet Erin Tüysüz, AA muhabirine, aort kapağı hastalıklarının çeşitli nedenlerle gelişebileceğini söyledi. Hastalığın tedavisinde mekanik ve biyolojik kalp kapaklarının mevcut olduğunu anlatan Tüysüz, bu tedavilerin uygulandığı bazı durumlarda dezavantajların da ortaya çıkabildiğini dile getirdi.

Tüysüz, hastaneye başvuran Koçak'ın aort kapağında hasara rastladıklarını belirterek, "Aort kapak darlıkları genellikle toplumda ileri yaşlarda görülmesine rağmen bu hastamızda 48 yaşında ortaya çıkmıştı. Hastamız kliniğimize nefes darlığı ve bayılma şikayetiyle başvurdu. Yapmış olduğumuz tetkiklerde aort kapağının daraldığını ve çürüdüğünü gördük. Bunun üzerine ameliyat planladık." diye konuştu.

"Nefes darlıkları ortadan kalktı"

"Ozaki" yöntemini hastanede ilk kez uyguladıklarını ifade eden Tüysüz, şöyle konuştu:

"Bu teknik, yaklaşık 15 yıl önce Japon cerrah Ozaki tarafından geliştirilmiş, hastanın kendi kalp zarından yapılan yeni kapaklarla değişim ameliyatıdır. Biz buna 'Ozaki prosedürü' diyoruz. Belli miktarda kalpten almış olduğumuz kalp zarını, uygun çaplarda ölçümler gerçekleştirerek hastaya yeni bir kapak yapmış olduk. Bu şekilde hastamız kan sulandırıcı kullanmayacak, yapay kapak fonksiyonlarında duyulan kapak seslerini duymayacak, hastaneye bağımlı olmayacak. Daha rahat bir hayat yaşayacağını düşünüyoruz. Hastamızın efor kapasitesi arttı, daha rahat nefes alıyor, yürümekle gelen nefes darlıkları ortadan kalktı."

"Hızlı yürüdüğüm zaman bir anda kesiliyordum"

Şahin Koçak da tedavisinden önce günlük yaşamında zorlandığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Nefes darlığı ve bayılmanın yanı sıra baş dönmesi, göz kararması ve halsizlik de yaşıyordum. Hiçbir şey kaldıramayacak hale gelmiştim. Yaklaşık bir yıldır sürüyordu. Köyde çalışıyorum. Hızlı yürüdüğüm zaman bir anda kesiliyordum, nefes alamıyordum. Kalp kapağımın çürüdüğünü, ameliyat yapılması gerektiğini ve yapılmazsa yaşama şansımın zor olduğunu söylediler. Kabul edince tedaviye başladık, ameliyat oldum, çok şükür iyiyim."

Şevika Koçak da Tüysüz ve ekibine teşekkür ederek, eşinin ameliyat sayesinde sağlığına kavuştuğunu söyledi.

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