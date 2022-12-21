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Uzmanından kritik kalp sağlığı açıklaması

Kalp ve damar hastalıklarının dünyada en sık ölüm sebebi olduğunu belirten uzmanlar, düzenli kalp kontrollerinin önemine dikkat çekti.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 15:53
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Kardiyoloji Uzmanı açıkladı. Kalp ihmale gelmez. Uzmanından kritik kalp sağlığı açıklaması

Uzmanından kritik kalp sağlığı açıklaması
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Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Nasır Sivri, kalp krizi belirtilerinden söz ederken şu dikkat çeken ifadeleri kullandı:

“Yüksek tansiyon, şeker hastalığı, yüksek kolesterol, sigara kullanımı, ailesinde genç yaşta kalp hastalığı olan kişiler koroner kalp hastalığı açısından yüksek tehdit altındadır. Bu tip riskleri taşıyan kişilerin, kalp krizi riskinin tespit edilmesi için düzenli olarak kardiyoloji muayenelerini yaptırmaları önemlidir. Böylelikle kişi kalp krizi riskini bilir ve ona göre önleyici önlemler alabilir. Kalp krizi genelde ani olarak gelen bir hastalık olarak bilinir. Ama yine de kalp krizi geçirmeden önce, genel ve belli bazı belirtiler vardır. Bunlar; göğüste şiddetli ağrı, sıkışma, nefes darlığı, soğuk terleme, mide bulantısı, ani aşırı halsizlik, yorgunluk gibi belirtilerdir. Bu tip şikâyetleri olan kişiler, belirtileri dikkate alarak vakit kaybetmeden bir uzmana başvurmalıdır”

Kalp sağlığını koruyucu önlemlerden söz eden Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Nasır Sivri şu ifadeleri kullandı:

“Kalp krizi riski, beslenmesine dikkat eden ve yağlı yiyeceklerden uzak duran kişilerde azdır. Sigara kesinlikle bırakılmalıdır. Stresten uzak bir yaşam sürülmelidir. Fazla kilolar kalp krizi riskini arttıran en önemli nedenlerden biri olduğu için ideal kilo korunmalıdır. Hareketsiz yaşam tüm hastalıklarda olduğu gibi kalp hastalıklarının oluşmasında da çok önemli bir faktördür. Bu nedenle düzenli olarak egzersiz yapılmalıdır. Kalp ve damar sağlığı için kolesterol ve hipertansiyon kontrol altında tutulmalıdır. Şeker hastalığı da kontrol altında tutulmazsa kalp krizi ve ölüme yol açan ciddi kalp hasarlarına neden olabilir. Bu yüzden şekerinize dikkat etmeli ve düzenli kontrolleriniz yaptırılmalıdır”
 

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