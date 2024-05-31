Kalp krizi geçiren muhtar hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Kalp krizi geçiren muhtar hayatını kaybetti

Bursa'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden İnegöl'ün Hamidiye Mahallesi muhtarı Cemalettin İlgezdi vatandaşlar ve kamu görevlileri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Muhtarlık binasında kalp krizi geçiren İlgezdi, ihbar üzerine olay yerine yönlendirilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. İlgezdi, hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

aw217168-05.jpg Cenazesi Fatih Camisinde ikindi namazını sonrası kılınan cenaze namazının ardından Mahmudiye Mezarlığı'na toprağa verildi.

aw217168-01.jpgCenazeye Kaymakam Eren Arslan, Bursa Büyükşehir Belediye Eski Başkanı Alinur Aktaş, Belediye Başkanı Alper Taban, Keles Belediye Başkanı Ali Doğru, siyasi parti başkan ve yöneticileri, oda ve dernek başkanları, mahalle muhtarları ve kalabalık cemaat katılım gösterdi.

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