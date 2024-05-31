Kalp krizi geçiren muhtar hayatını kaybetti

Muhtarlık binasında kalp krizi geçiren İlgezdi, ihbar üzerine olay yerine yönlendirilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. İlgezdi, hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Cenazesi Fatih Camisinde ikindi namazını sonrası kılınan cenaze namazının ardından Mahmudiye Mezarlığı'na toprağa verildi.

Cenazeye Kaymakam Eren Arslan, Bursa Büyükşehir Belediye Eski Başkanı Alinur Aktaş, Belediye Başkanı Alper Taban, Keles Belediye Başkanı Ali Doğru, siyasi parti başkan ve yöneticileri, oda ve dernek başkanları, mahalle muhtarları ve kalabalık cemaat katılım gösterdi.