Kalp krizi geçiren polis memuru yaşamını yitirdi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde kalp krizi geçiren polis memuru Metin Ak (51) yaşamını yitirdi. Ak’ın cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Konya’ya gönderildi. Ak’ın fenalaştığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

KAYNAK: DHA
Kalp krizi geçiren polis memuru yaşamını yitirdi

İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli 3 çocuk babası polis memuru Metin Ak, dün öğleden sonra 2’nci Cadde’deki kaldırımda yürürken fenalaşarak yere düştü. Çevredekiler Ak’ın yardımına koşarken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından Silopi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Metin Ak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis memuru Ak’ın, kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Metin Ak’ın fenalaştığı anlar ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

kalp-krizi-geciren-polis-memuru-yasamini-yitirdi-5581-dhaphoto2.jpg

Polis memuru Metin Ak için Silopi Polisevi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Vali Vekili ve Vali Yardımcısı Ali Erdoğan, Kaymakam Cihat Koç, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, ilçe protokolü ve mesai arkadaşları katıldı.

kalp-krizi-geciren-polis-memuru-yasamini-yitirdi-5581-dhaphoto6.jpg

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Metin Ak’ın özgeçmişi okundu. Törenin ardından polis memuru Ak’ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Konya’ya uğurlandı.

Öne Çıkanlar
AKP’nin taşeronlaştırdığı ASM sistemi arapsaçına döndü: Doktorlar taşeron, sağlıkçılar grup elemanı oldu
AKP’nin taşeronlaştırdığı ASM sistemi arapsaçına döndü: Doktorlar taşeron, sağlıkçılar grup elemanı oldu
E-devlet'ten TC kimlik numarası herkese nasıl gizlenir
E-devlet'ten TC kimlik numarası herkese nasıl gizlenir
Şener Üşümezsoy bu defa İstanbul depreminin nerede olacağını açıkladı
Şener Üşümezsoy bu defa İstanbul depreminin nerede olacağını açıkladı
Litresini 35 liraya satıyorlar. Almanlara rakip oldular
Litresini 35 liraya satıyorlar. Almanlara rakip oldular
Devlet okulları ve devlet hastaneleri parasızmış
Devlet okulları ve devlet hastaneleri parasızmış
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2023 KYK burs/ kredi başvuruları ne zaman?
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2023 KYK burs/ kredi başvuruları ne zaman?
Son Haberler
Galatasaray'da son dakika ayrılığı. Resmen açıklandı Spor
Galatasaray'da son dakika ayrılığı. Resmen açıklandı
Kamyon kamyon geliyorlar. Şehrin ortasında durdurulan araçtan kaçak göçmen fışkırdı. Güncel
Kamyon kamyon geliyorlar. Şehrin ortasında durdurulan araçtan kaçak göçmen fışkırdı.
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı Güncel
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı
Tanju Çolak şakası Batuhan Karadeniz'in başını derde soktu Spor
Tanju Çolak şakası Batuhan Karadeniz'in başını derde soktu
Camide uyuyan cemaati gafil avladı Yaşam
Camide uyuyan cemaati gafil avladı
Rusya'nın uzay aracı Ay’ın yörüngesine girdi Dünya
Rusya'nın uzay aracı Ay’ın yörüngesine girdi
92 yaşındaki milyarder Rupert Murdoch yine aşık olduğunu açıkladı. Gelin hanım bakın kimin eski kaynanası çıktı Magazin
92 yaşındaki milyarder Rupert Murdoch yine aşık olduğunu açıkladı. Gelin hanım bakın kimin eski kaynanası çıktı