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Kalp nakli bekleyen 15 yaşındaki Münire'den acı haber

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yapay kalple yaşayan ve 4 yıldır kalp nakli için bekleyen 15 yaşındaki Münire Cemre Yılmaz, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Yılmaz, gözyaşları içinde toprağa verildiği bildirildi.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 17:01
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Kalp nakli bekleyen 15 yaşındaki Münire'den acı haber

Kalp nakli bekleyen 15 yaşındaki Münire'den acı haber
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DHA’nın haberine göre; Manisa'da, bir fabrikada işçi olarak çalışan Yunus Yılmaz ve ev hanımı Ümmü Yılmaz çiftinin 2 çocuğundan biri olan Münire Cemre Yılmaz'a, 2018 yılının mayıs ayında bulantı, kusma ve mide ağrısı şikâyetiyle gittiği Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'nde kalp yetmezliği teşhisi koyuldu.

İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Yılmaz'a, 8 Haziran 2018'de gerçekleştirilen başarılı bir ameliyatla yapay kalp destek cihazı takıldı. Hastanedeki tedavi süreci ardından Yılmaz, 1 Temmuz'da taburcu edildi. Yapay kalbine enerji ileten mekanizma bulunan çantasını yanından bir an bile ayırmayıp, gerçek bir kalbin kendisine nakil edileceği günü bekleyen Yılmaz, 2019 yılı ocak ayında Manisa'ya fabrika açılışları için gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelip, sağlık durumu anlattı. Yılmaz'ı dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, destek olacağını belirtip, doktoruyla görüştürdü.

O günden bu yana kalp nakli için bekleyen Yılmaz, dün yaşamını yitirdi. Münire Cemre Yılmaz'ın ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. Yılmaz için bugün Manisa İmam Azam Cami'sinde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine baba Yunus Yılmaz'ın yanı sıra aile yakınları ve vatandaşlar katıldı. Genç Cemre, öğle vaktini müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kırtık Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

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