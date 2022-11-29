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Kalp sağlığını nasıl bir evlilik korur?

Bilim insanları, araştırdı ve çiftler arasındaki uyumun kalp sağlığını ne şekilde etkilediğine açıklık getirdi. İşte sonuçlar…

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 13:14
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Kalp sağlığının evlilikle alakası var mı?

Kalp sağlığını nasıl bir evlilik korur?
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Mutlu evlilik ve kalp bağlantısını içeren araştırmayı Yale Üniversitesi yaptı. Araştırma ekibi, ABD'de 103 hastanede kalp krizi tedavisi gören 18 ila 55 yaşlarındaki 1593 yetişkini inceledi, hastaların, evli ya da ciddi bir ilişki içinde oldukları belirlendi.

Araştırmayı Independent haberleştirdi. Buna göre, evlilikleri sırasında orta veya şiddetli stres seviyeleri bildiren katılımcıların göğüs ağrısı ihtimalinin yüzde 67’den daha yüksek olduğu anlaşıldı. Her 10 kadından 4'ü, şiddetli evlilik stresi yaşadığını söylerken, her 10 erkekten 3'ü de ciddi evlilik stresiyle karşı karşıya kaldığını açıkladı.

Öte yandan NYU Grossman Tıp Fakültesi'nden Profesör Nieca Goldberg, "Kadınların sağlığı üzerinde daha fazla evlilik stresi yükü var." diye konuştu

Yale Halk Sağlığı Okulu'ndan Dr. Cenjing Zhu, ise şu bilgileri verdi:

"Bulgular, evlilik stresi gibi kişinin günlük yaşamında deneyimlediği stresin, genç yetişkinlerin kalp krizi sonrası iyileşmesini etkileyebileceğini destekliyor. Finansal gerginlik veya iş stresi gibi evlilik stresinin ötesinde ek stres faktörleri de genç yetişkinlerin iyileşmesinde rol oynayabilir."

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