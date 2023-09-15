Kamburluk nelere engel olur?

Editör: Erkavim Yıldırım

Skolyoz çoğunlukla gerçek bir sağlık sorununa sebep olmazken, daha az bilinmesine karşılık kifoz başlı başına hayati tehlike meydana getirmektedir. Kifoz, omurganın öne eğrilmesi olayıdır. Aslında omurga sırt kısmında zaten öne eğik (kifotik),bel kısmında ise çukur (lordotik) bir görüntüsü vardır. İşte sırttaki öne eğikliğin normalin üstüne çıkması (50-60 dereceden fazla olması) veya beldeki çukurluğu düzelmesi (15 derecenin altına inmesi) ya da kaybolması olayında kifoz meydana çıkıyor.

Doğuştan meydana gelen hastalık sebepleri doğru ve vakit teşhis edilmesiyle etkili bir tedavi olanığı oluşturulabilir. İdiopatik (nedeni bilinmeyen) kifozun yanı sıra verem rahatsızlığı, omurgada meydana gelen iltihap, kaza ya da darbeyle görülen omurga kırıkları, dokularda tahribat kifoz sebep olarak sayılabilir.

Kifoz teşhisi hasta hikâyesi ve fiziki muayene eşliğinde konur. Belirgin eğrilikler ebeveynler aracılığıyla görülür. Aileyi tıbbi destek almaya iten en mühim motivasyon kozmetik görüntüsü ilgili endişelerdir. Doktor tıbbi hikâyeyi dinleyip ve fiziksel muayene eder. Başlangıç noktasında ve hafif vakalarda teşhis zor konur. İleri noktada hastalığın teşhisi adına ileri tanı tetkiklerine başvuru yapılır. Röntgen, pulmoner fonksiyon testleri ve manyetik rezonans görüntüleme eşliğinde hastanın diğer organlara etkisi ve olayı belirlenirken, solunum fonksiyon testiyle de akciğerlerin çalışma oranı belirlenir

KAMBURLUK HANGİ MESLEKLERE ENGEL



Daha fazla sağ ya da sol kürek kemiğinin ileride olması olayı olan bir hastalıktır. Kamburluk daha fazla kifoz hastalığıyla ilgili bir olaydır. Kamburluk da askerlik için muafiyet nedeni olan bir rahatsızlık. Polis olmak birçok gencin hayali ancak polis olmak için birçok şart bulunmakta, Güncel Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinin ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ alanın B ve C diliminde yer bulana göre kambur olmak polisliğe engel teşkil etmektedir. Bu durumda polislik şartlarından biri.

Kifoz, diğer bir ismiyle kamburluk, sırt ve göğüs alanında görünen hastalıklardan biri. Kifoz rahatsızlığının yandan bakıldığında baş vücuda göre biraz daha ön plandadır ve sırtta çıkıntı fark edildiğinde bel çukuru normalden çoktur. Omurgada eğrilik şeklinde kendini gösteren bu rahatsızlığın dereceleri vardır. Kamburluğun derecesi memurluğa engel olup olmadığına dair en net bilgi vermektedir. Kişinin kamburluk oranı 10 üstü ise memur olamaya bilir.