Kamburluğu önleyen besinler ortaya çıktı

Omurga, günlük hayatta en çok yük bindirdiğimiz bölgelerden biri olduğu biliniyor.

Kamburluk ise görünüşümüzü olumsuz etkilediği bildirildi.

Peki, bunu nasıl önleyebiliriz?

Kamburluğu engellemeye yardımcı olan bazı besinler var. İşte detaylar...

Ancak bu, günlük yaşamın koşulları ve düzensiz beslenme nedeniyle her zaman mümkün olmayabilir. Bu yüzden kamburluğu önlemek için bazı besinleri tüketmek gerekir. Omurgadaki kemikler, kaslar ve diğer dokular, vücudun desteklenmesi ve fonksiyonlarını yerine getirmesi için doğru beslenmeye ihtiyaç duyar.

Kemik sağlığını korumak için gıda seçimi önemlidir. Sağlıklı bir omurga için de aynı şekilde. Peki, hangi besinler bunlar? İşte o besinler...

Sağlıklı kemikler için en önemli besin grubu kalsiyum içeren gıdalardır. Kalsiyum yeterince alınmazsa, vücut kan kalsiyum dengesini korumak için kemiklerdeki kalsiyumu kullanır. Kalsiyum tek başına yeterli değildir. Kalsiyumun diğer mineraller ve vitaminlerle birlikte alınması, kemik kalitesini artırmak için daha etkili bir etki yaratır. Et ve süt ürünleri de protein ve gerekli minerallerin alınması için düzenli olarak tüketilmelidir. Kafein, aşırı alkol, sigara, obezite ve tuz ise vücutta kalsiyumun idrar yoluyla atılmasını artırır. Kemik sağlığı için kalsiyumun alınması kadar emilimi de önemlidir. Besinlerle alınan kalsiyumun sadece yüzde 50'si emilir. Kalsiyum ve fosfor birlikte çalışan iki önemli mineraldir. Fosfor ve kalsiyum eşit miktarda alındığında, emilimleri artar.

KALSİYUM EN ÖNEMLİSİ

Kalsiyum içeren besinler şunlardır: süt ve süt ürünleri, soya fasulyesi, fıstık, ceviz, badem, lahana, brokoli, koyu yeşil yapraklı sebzeler, balık, kurutulmuş meyveler, kuru baklagiller.

MAGNEZYUM

Kuru baklagiller, yağlı tohumlar, rafine edilmemiş tahıllar ve koyu yeşil yapraklı sebzeler magnezyum açısından zengindir. Kemik gelişimine katkıda bulunur.

D VİTAMİNİ

Kemik sağlığı için önemli olan D vitamini; balık yağı, süt ve süt ürünleri, morina balığı yağı, sardalya, uskumru, somon, ton balığı, yumurta sarısı, tereyağı, yulaf ezmesi gibi besinlerde bulunur.

K VİTAMİNİ

Kemik dostu olan K vitamini; yeşil yapraklı sebzeler, ıspanak, brüksel lahanası, maydanoz, şalgam, pancar yaprağı, bamya, marul, brokoli, kuşkonmaz, tahıllar, tereyağı, peynir, yumurta, karaciğer, soya fasulyesi, yeşil çay, kivi, yaban mersini, kuru erik, havuç gibi besinlerde bulunur.

ÇİNKO

Sağlıklı kemik gelişimi için gerekli olan çinko; deniz ürünleri, kırmızı et, mantar, ceviz, badem, fındık, fasulye, bulgur ve bezelye gibi besinlerde bulunur.

A VİTAMİNİ

Kemik gelişimi ve büyümesine katkısı çok olan A vitamini; turuncu renkli besinler, süt, yumurta, balık, karaciğer, brokoli, kivi, erik ve incir gibi besinlerde bulunur.

POTASYUM

Kemikler için gerekli olan potasyumun günlük alınması gereken miktarı 3,5 gramdır. Potasyumdan zengin besinler şunlardır: koyu yeşil yapraklı sebzeler, kabuklu patates, kuru kayısı, sakız ve somon balığı, yoğurt, avokado.