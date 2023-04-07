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Tesla çalışanlarından büyük iddia. Kameralar ne işe yarıyor açıkladılar

Tesla'nın eski çalışanlarından büyük iddia geldi. Araçtaki kameraların ne işe yaradığını açıkladı. Duyunca bu kadarı da olmaz diyeceksiniz.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 09:24
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Kameralar ne işe yarıyor açıkladılar.Tesla çalışanlarından büyük iddia

Tesla çalışanlarından büyük iddia. Kameralar ne işe yarıyor açıkladılar
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Tesla'nın eski çalışanları İngiliz haber ajansına verdikleri mülakatta, araçtakı kameralarla ilgili iddialarda bulundu. Dünyaca ünlü elektrikli otomobil üreticisi Tesla, araçlarında bulunan kameraların sürücüleri kaydettiği iddiasıyla gündeme geldi. Söz konusu iddia Tesla’nın bazı eski çalışanlarının araçtaki kamera sistemi ile ilgili ifadelerinden sonra duyuldu. Daha önceden Tesla’da çalışmış olan dokuz çalışan, konu ile ilgili Reuters’a verdiği demeçte 2019-2022 yılları arasında Tesla çalışanlarından oluşan dijital sohbet gruplarında müşterilerin araba kameraları tarafından kaydedilen son derece rahatsız edici videolar ve görüntülerin paylaşıldığını söyledi.

Söz konusu görüntüler arasında araca çıplak binen sürücüler başta olmak üzere çeşitli hassas görüntülerin yer aldığı da belirtildi. Tesla’nın, araç içerisindeki kameralar için “Kameralar, gizliliğinizin korunması için sıfırdan tasarlandı” mesajının gerçeği yansıtmadığı da ifade edildi. Yine iddialara göre Tesla çalışanları, iş yerlerinde kullandıkları bilgisayar programı ile bir Tesla sahibinin nerede yaşadığını kolayca bulabiliyor. Eski bir çalışan ise arabaların park edilmesine rağmen kameraların kapatılmadığını ve hala kayıt aldığını belirtti. Çalışan, konu ile ilgili “Kamera sayesinde insanların garajlarının ve özel mülklerinin içini görebildik” diye konuştu.

Söz konusu gündeme oturan iddialara ünlü milyarder Elon Musk henüz yanıt vermedi. Bununla birlikte eski çalışanların iddia ettiği görüntülerin de kesinliği henüz bilinmiyor.

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