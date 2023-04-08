Türkiye'nin en ucuz otomobiline rekor zam geldi

Türkiye'nin en ucuz otomobili olarak da bilinen Hyundai i10, bir kez daha zamlandı.

Rekor zam alan aracın yeni fiyatı 424 bin TL'ye yükselirken, söz konusu zam sosyal medyada büyük tepki topladı.

Hyundai, yeni özellikler eklenen Hyundai i10 modelinin nisan ayı fiyat listesini açıkladı. Mart ayında 370 bin TL’ye satılan i10 modeli yapılan zamla birlikte bir üst ÖTV dilimine de geçerek ekstra zamlandı. En düşük paketi 424 bin TL olan Hyundai i10 modeline bir ayda 54 bin TL zam gelmiş oldu.