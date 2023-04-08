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Avrupa’da en çok satan otomobiller açıklandı. Bakın zirvede kim var

Avrupa’da en çok satılan otomobiller belli oldu. Tesla Model Y zirveye oturdu.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 16:37
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Avrupa’da en çok satan otomobiller açıklandı

Avrupa’da en çok satan otomobiller açıklandı. Bakın zirvede kim var
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Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, otomobil sektöründe analizler yapan JATO Dynamics son raporları paylaştı.

Şubat ayında Avrupa’da en çok satış yapan otomobil modellerinin listesini yayınlandı. Zirvede elektrikli araç yer alıyor.

TESLA MODEL Y

Avrupa’da en çok satış yapan otomobiller listesine Uzun yıllar boyunca Volkswagen Golf damga vurmuştu. Geçtiğimiz yıl ise Peugeot 208, Golf’ün 13 yıllık tahtını ele geçirdi. Bu yıla geçtiğimizde Peugeot 208’in liderliği bir elektrikli otomobil tarafından tehdit ediliyor.

Yayınlanan son raporlara göre Tesla Model Y, şubat ayında Avrupa’da en çok satılan otomobil oldu. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre elektrikli otomobil 18 bin 446 satış adedine ulaşarak yüzde 173 oranında bir yükseliş yaşadı.

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