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Elon Musk dünyaya yapacakları kötülüğü ağzından kaçırdı. Gerçek niyetini canlı yayında açıkladı

Ünlü milyarder Elon Musk, canlı yayında Dünya’ya yapacağı kötülüğü ağzından kaçırdı.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 09:23
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Elon Musk dünyaya yapacakları kötülüğü ağzından kaçırdı

Elon Musk dünyaya yapacakları kötülüğü ağzından kaçırdı. Gerçek niyetini canlı yayında açıkladı
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Editör: Özlem Kıral

Tesla ve Space X’in kurucusu Elon Musk’ın Mars ile ilgili planı sosyal medyada yaeniden gündem oldu. Twitter’ı satın alan milyarder iş adamı Mars’ta yaşam olması için ‘nükleer bomba’ planını anlatmıştı.

ABD'li oyuncu ve TV sunucusu Stephen Colbert'in şovunda konuşan Musk şunları söylemişti:

Er ya da geç Mars'ı Dünya benzeri bir gezene dönüştürmek mümkün. Isıtarak. Bir hızlı bir de yavaş yol var. Hızlı yol, kutuplara termonükleer bombalar atmak.

Tartışma yaratan sözler sonrası Colbert, Musk’ı ‘süper kötü’ olarak tanımlamıştı.

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