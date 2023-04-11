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Elon Musk'ın yeni hamlesi: Twitter artık şirket değil

Twitter'ı satın alan Elon Musk şimdi de şirketi kapatıp Xcorp'un bünyesine kattı.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 10:04
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Twitter artık şirket değil

Elon Musk'ın yeni hamlesi: Twitter artık şirket değil
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Twitter'ı satın alan Elon Musk, şirketi resmen kapattı ve sahibi olduğu bir diğer şirket olan X Corp. bünyesine dahil etti.

Konu ile ilgili dedikodular bir haftadır gündemdeydi, ancak birleşmeye ait resmi evrak bugün sosyal medyaya sızdırıldı.

Twitter Inc. adlı şirket resmi olarak sonlandırılmış oldu. Musk, bu birleşmenin sinyalini 2022'de şu sözlerle vermişti: Twitter'ı satın almak, X'i oluşturmayı hızlandıran bir adım, her şey uygulaması.

Bu hamlenin ardından sosyal medya platformunun adının değişip değişmeyeceği merak konusu oldu. Elon Musk, geçtiğimiz günlerde de Twitter'ın kuş logosunu Dogecoin olarak değiştirerek kullanıcıları şaşırtmıştı. SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk, Twitter'ı satın aldığını 27 Ekim 2022'de duyurmuştu.

 

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